На його основі буде створено новий холдинг "Оборонні системи України".

Державний концерн "Укроборонпром" планується ліквідувати й створити на його основі новий холдинг "Оборонні системи України" до кінця червня.

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Про це повідомив на прес-конференції генеральний директор Державного концерну "Укроборонпром" Юрій Гусєв.

Ми очікуємо, що прийняття законопроекту №2032 відбудеться до кінця квітня і до кінця червня ми плануємо забезпечити трансформацію і ліквідацію "Укроборонпрому" і створення нового оборонного холдингу "оборонні системи України", - сказав Гусєв.

Він зазначив, що від 6 до 12 місяців займе трансформація 365 державних оборонних підприємств, які трансформуються в галузеві об'єднання.

Що цьому передувало

Наприкінці січня цього року Верховна Рада схвалила в першому читанні законопроект про реформування підприємств оборонно-промислового комплексу державної форми власності, що передбачає корпоратизацію Державного концерну "Укроборонпром".

Згідно з документом, передбачається побудова сучасної моделі корпоративного управління на підприємствах концерну, яка убезпечить їх від корупційних ризиків, конфлікту інтересів і прямого політичного впливу.

Крім того, відбудеться оздоровлення підприємств "Укроборонпрому" на всіх рівнях: фінансовому, соціальному та виробничо-технологічному.

Довідка УНІАН

Державний концерн "Укроборонпром" був створений у 2010 році з метою забезпечення ефективного функціонування та управління суб'єктами господарювання державного сектору економіки, які здійснюють господарську діяльність у сфері розробки, виготовлення, реалізації, ремонту, модернізації та утилізації озброєння, військової та спеціальної техніки та боєприпасів, беруть участь у військово-технічному співробітництві.

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Автор: Ігор Орел