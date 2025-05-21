Южаніна каже, що представники влади бачать гроші більше у фізичних осіб.

Через проблеми з наповненням бюджету пересічних українців можуть зобов'язати сплачувати податки навіть з переказів на картки та продаж вживаних речей. Про це в етері КИЇВ24 заявила депутатка ВР Ніна Южаніна.

За її словами, влада може ухвалити рішення про підвищення податків, зокрема для фізичних осіб. Вона додає, що наразі обговорюються пропозиції оподаткувати будь-які доходи, в тому числі про продаж через соцмережі вживаних речей.

"Маємо знати, що, можливо, влада вдасться до рішення про підняття податків. Я ж бачу, як готуються вже навколо таке середовище, яке підводить під збільшення податків - а нумо оподатковувати доходи фізичних осіб всі. Тобто, переказали один одному на картку - це твій дохід. Плати податок. Продав якусь вживану річ на якійсь цифровій платформі - плати податок", - каже депутатка.

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Оподаткування торкнеться саме фізичних осіб, а не структурних джерел. Про підвищення ПДВ наразі не говорять, хоча це не виключено. Також вона застерігає, щоб у спробах закрити бюджетний дефіцит не допустити витіснення бізнесу з країни.

"Все зводиться до того що все ж таки представники влади бачать гроші більше у фізичних осіб. Щодо підняття якихось загальнодержавних податків на рівні податку, непрямих податків, ПДВ поки я не чула, але все можливо. Тут головне, щоб з цим бажанням - знайти швидкі додаткові гроші не виплеснули бізнес з України. Тому що всі працюють на грані й, якщо це не усвідомлюється, то дуже погано", - наголосила Южаніна.

Вона пояснює, що десь треба "брати 400 млрд грн".

"Я не уявляю як зараз в залі депутати можуть проголосувати за збільшення дефіциту навіть, якщо це йдуть на військові цілі, без розумного джерела наповнення бюджету, дохідної частини на цю суму. Тому що призивати нас розуміти що йде війна…, ну це вже не дитячий садок далеко. Тобто, ми це усвідомлю і відповідальність влади дуже важлива", - сказала депутатка.

Дефіцит в українському бюджеті

Як писав УНІАН, народний депутат Ярослав Железняк заявив, що у державному бюджеті України не вистачає від 400 до 500 млрд гривень на військові видатки. За його словами, з 20 травня місія МВФ починає роботу щодо восьмого перегляду програми розширеного фінансування EFF. Він повідомив, що ситуація повторює минулорічну, коли видатки на оборону у бюджеті вже значно перевищують заплановані.

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