Нові правила стосуватимуться клієнтів тих банків, що підписали меморандум про обмеження на переказ коштів від грудня 2024 року.

Ряд українських банків готуються до зниження лімітів на грошові перекази з картки на картку з 1 червня 2025 року - до 100 тисяч гривень з поточних 150 тисяч гривень.

Попри скасування відповідних обмежень з боку НБУ з 1 квітня 2025 року, меморандум, підписаний наприкінці минулого року близько 30 банками та фінансовими установами, залишається чинним, підтвердили УНІАН у пресслужбі "Глобус банку".

Відповідно до цього документу, з 1 лютого 2025 року клієнти банків-підписантів з "середнім" та "низьким" рівнями ризику мали змогу переказувати 150 тисяч гривень на місяць, а з 1 червня ліміти на перекази зменшиться до 100 тисяч гривень на місяць. Тоді як для клієнтів з "високим" рівнем ризику діє ліміт у 50 тисяч гривень.

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Згідно з даними Асоціації українських банків (АУБ), підписантами даного меморандуму є: "Ощадбанк", "Райффайзен Банк", "КБ ПриватБанк", "Універсал банк" (monobank), "Укрексімбанк", "Укргазбанк", "КристалБанк", "Глобус Банк", "МТБ Банк", "Радабанк", "Ідея Банк", "Альтбанк", "Банк Альянс", "ЄПБ", "Кліринговий дім", "Полікомбанк", "Банк Траст-Капітал", "Український банк реконструкції та розвитку", "Оксі банк", АТ "Перший інвестиційний банк", "Агропросперіс Банк", "НоваПей" (NovaPay), "ПроКредит Банк", "Комінбанк", "Правекс банк", ФК "ЕВО" (RozetkaPay), "Банк "Український капітал", "Сенс Банк", "Скай-Банк", а також "Піреус Банк МКБ" та "Банк інвестицій та заощаджень".

Як підготуватись до нових обмежень

Заступниця голови правління "Глобус Банку" Анна Довгальська радить заздалегідь підготувати документальне підтвердження доходів. Це можуть бути довідки ОК-5 та ОК-7, податкова декларація, зарплатні відомості, підтвердження зарахувань від державних органів, підтверджені доходи членів родини чи документи про волонтерську діяльність.

Також клієнтам варто оптимізувати кількість рахунків. А саме закрити "порожні" або непрацюючі рахунки, аби не потрапити під обмеження. Крім того, варто налаштувати автоматичні платежі в особистих кабінетах або мобільних застосунках, а також активно використовувати цифрові сервіси - "Дію", електронний кабінет платника податків тощо.

"Завчасна підготовка необхідної документації стане запорукою комфортного користування банківськими послугами в нових умовах. Тому закликаємо клієнтів своєчасно підготуватися до змін, що плануються з 1 червня 2025 року", - підсумувала Довгальська.

Обмеження на карткові перекази – головні новини

10 грудня 2024 року найбільші українські банки - "Ощадбанк", "Райффайзен Банк", "КБ ПриватБанк" та "Універсал банк" (monobank) - підписали меморандум про забезпечення прозорості ринку банківських платіжних послуг.

Згідно з даним документом, з 1 лютого підписанти домовилися запровадити обмеження на карткові перекази, в тому числі за реквізитами IBAN. Зазначається, що нововведення стосуються лише клієнтів, чиї доходи не підтверджені документально.

Пізніше до меморандуму про обмеження карткових переказів приєдналися ще десятки банків та фінансових установ.

З 1 лютого українські банки запровадили нові обмеження на карткові перекази, в тому числі за реквізитами IBAN. Зазначається, що дані нововведення стосуються лише клієнтів, чиї доходи не підтверджені документально.

Повідомлялось, що обмеження на перекази покликане мінімізувати "дроп-схеми". В НБУ відмітили, що впровадження цих заходів дозволить знизити ризики, забезпечити прозорість та підвищити довіру до фінансового сектору України.

Директор Міжнародного інституту бізнесу Олександр Савченко пояснив, що українські банки самостійно вирішують, кого з клієнтів до якої категорії благонадійності потрібно віднести. Від цього рішення залежатиме розмір обмеження на перекази з картки на картку.

Аналогічне обмеження на перекази у розмірі 150 тисяч гривень діяло і від Нацбанку та існувало окремо від меморандуму фінансових установ. У лютому голова НБУ Андрій Пишний заявив, що Нацбанк готовий скасувати власні обмеження на вихідні перекази з картки на картку, якщо банки зможуть продемонструвати готовність самостійно виявляти ризикових клієнтів.

1 квітня стало відомо, що НБУ прийняв рішення не продовжувати дію власних регуляторних обмежень у розмірі 150 тисяч грн на місяць для вихідних переказів. В Нацбанку відмічали, що ці обмеження "стимулювали напрацювання комплексних спільних рішень", спрямованих на мінімізацію використання платіжної інфраструктури в протиправній діяльності.

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