В Одеському морському порту виявили метал російських підприємців на 93 млн грн, який слідував транзитом.
Про це повідомляють у прес-службі Державного бюро розслідувань.
Зазначається, що співробітники ДБР в ході оперативних заходів виявили та вилучили в порту майно російських комерсантів, яке транзитом слідувало через Україну. Вартість металевих заготовок – понад 93 млн грн.
ДБР звернулося до керівництва Одеської обласної військово-цивільної адміністрації з ініціативою про примусове вилучення продукції та передачу її на потреби ЗСУ.
Раніше повідомлялося, що британський уряд збирається тимчасово націоналізувати місцевий підрозділ "Газпрому".