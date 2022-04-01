ДБР звернулося до керівництва Одеської обласної військово-цивільної адміністрації з ініціативою про примусове вилучення продукції.

В Одеському морському порту виявили метал російських підприємців на 93 млн грн, який слідував транзитом.

Про це повідомляють у прес-службі Державного бюро розслідувань.

Зазначається, що співробітники ДБР в ході оперативних заходів виявили та вилучили в порту майно російських комерсантів, яке транзитом слідувало через Україну. Вартість металевих заготовок – понад 93 млн грн.

ДБР звернулося до керівництва Одеської обласної військово-цивільної адміністрації з ініціативою про примусове вилучення продукції та передачу її на потреби ЗСУ.

Раніше повідомлялося, що британський уряд збирається тимчасово націоналізувати місцевий підрозділ "Газпрому".

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