В Польщі анонсували створення власного Starlink

До кінця року Польща матиме дев'ять супутників для спостереження за Землею.

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск повідомив про намір створити польський аналог супутникової системи звʼязку Starlink, пише Onet Wiadomości.

"Це виклик, мрія, але це не фантазія. Ми сказали собі, що результатом цього процесу, який розпочався сьогодні, може стати і стане польський Starlink", - заявив Туск.

Він повідомив, що до кінця року Варшава матиме дев'ять супутників для спостереження за Землею. За його словами, Польща є "значущим партнером у космічній сфері", а в Європі країна стає "провідною державою". Політик також вказав, що кожен, хто уважно стежить за російсько-українською війною, знає, наскільки велике значення має зв'язок.

Відео дня

"Безпека Польщі та Європи не може залежати від примхи однієї людини. А без власного супутникового зв'язку не можна говорити про повну безпеку", - додав Туск.

Суперечка між SpaceX і Польщею – головні новини

Компанія SpaceX вирішила виключити Польщу з єдиної європейської зони роумінгу, яка охоплює понад 30 країн – усі країни ЄС, а також Велику Британію, Швейцарію, Норвегію, Ісландію та Ліхтенштейн. Видання Politico писало, що нові правила застосовувалися до нових клієнтів, які реєструвалися в Starlink з 14 липня 2026 року. Також їх планували застосовувати щодо існуючих польських користувачів з 17 серпня.

У свою чергу міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський в серпні публічно пригрозив покарати SpaceX тим, що припинить фінансувати роботу терміналів Starlink в Україні.

Вас також можуть зацікавити новини: