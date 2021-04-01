За словами народного депутата, монополія "ЦКС" фактично існує з 2016 року.

Народний депутат Олександр Качура наполягає на усуненні монополії комунального концерну "Центр комунального сервісу" на ринку абонентської політики у столиці.

Про це Качура написав у своєму Telegram-каналі.

"Наприкінці грудня 2020 року керуючі компанії із обслуговування житлового фонду у районах Києва провели закупівлі послуг із обслуговування споживачів через механізм "єдиного вікна". Фактично влада обирала посередника, який візьме на себе роботу зі споживачами комунальних послуг - актуалізацію даних, нарахування та облік сплати за комунальні послуги, роботу із боржниками, послуги кол-центру тощо. Бюджет - 68 млн грн", - написав Качура.

За даними нардепа, закупівля послуг за процедурою перемовин була незаконною, адже на цьому ринку існує конкуренція, а значить такі послуги влада повинна закуповувати через відкритий тендер.

"Я абсолютно впевнений, що за такий контракт поборолися б кілька компаній, але влада вирішила не обтяжувати себе конкуренцією та замовила ці послуги у комунального концерну "Центр комунального сервісу" за переговорною процедурою", - написав Качура.

Він також зазначив, що монополія "ЦКС" фактично існує з 2016 року, і протягом 2017-2020 рр. постачальники послуг підписали із "ЦКС" понад 130 договорів за неконкурентною процедуру на суму більше ніж 1,5 млрд грн, плюс 68 млн грн, які планували віддати "ЦКС" у 2021-му.

Він також нагадав, що Антимонопольний комітет України у січні 2021 року уже скасував договір керуючої компанії Печерського району із КК "ЦКС" на 3,5 млн грн, і тепер вона повинна провести прозорий тендер на ці послуги. Відкинувши рішення АМКУ, Печерська керуюча компанія повторно оголосила закупівлю за переговорною процедурою 24 лютого 2021 року та уклала договір 22 березня 2021 року із "ЦКС".

Попри створений АМКУ прецедент, 9 інших районних керуючих компаній міста Києва провели ще 9 аналогічних незаконних процедур та підписали 9 нових договорів.

"Думаю, найближчим часом нам доведеться поборотись за чесні тендери та конкуренцію на ринку комунальних послуг. У разі перемоги - ви побачите зменшення сум у платіжках", - пише нардеп.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що дві третини (64,7%) українців заявили, що вартість їхніх комунальних послуг за січень 2021 у порівнянні з груднем 2020 року зросла. Стверджують, що майже не змінилася, 19,6% респондентів.

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Автор: Григорій Бондар