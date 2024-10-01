Рішення зачепить бізнес та не вплине на фіксований рівень цін на електроенергію для населення.

Національна комісія, що здійснює регулювання у сферах енергетики й комунальних послуг (НКРЕКП) 1 жовтня розпочала регуляторну процедуру щодо перегляду граничних цін на ринку електроенергії, повідомляє прес-служба регулятора.

"Регулятор на своєму засіданні прийняв рішення про схвалення проєкту постанови НКРЕКП "Про граничні ціни на ринку "на добу наперед", внутрішньодобовому ринку та балансуючому ринку", - йдеться в повідомленні.

За словами регулятора, процедура, зокрема, передбачає проведення відкритих обговорень, під час яких усі зацікавлені учасники ринку електричної енергії матимуть змогу надати свої пропозиції та зауваження.

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В прес-службі наголосили, що перегляд граничних цін на ринку електроенергії зумовлений необхідністю забезпечити умови для комерційного імпорту електричної енергії з країн Європи з метою покриття можливого дефіциту потужності в осінньо-зимовий період під час російських терористичних атак на енергосистему.

"Вказане рішення НКРЕКП покликане збалансувати енергосистему та забезпечити стабільне електропостачання всіх категорій споживачів. Воно жодним чином не вплине на фіксований рівень цін на електроенергію для населення", - йдеться в повідомленні.

Дата та час початку відкритих обговорень будуть повідомлені пізніше на офіційних платформах регулятора.

Тариф на електроенергію в Україні - останні новини

З 1 червня 2024 року в Україні підняли тариф на електрику для населення на 60%, до 4,32 грн/кВт-год. При цьому для гуртожитків залишається 2,64 грн за кВт і для тих, у кого опалення електричне в опалювальний сезон - ліміти 2000 кВт за старою ціною, а решта за новою ціною.

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