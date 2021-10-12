За словами експерта, в Україні неминуче злетять тарифи на газ для бізнесу, що призведе до зростання цін на послуги.

Через стрімке зростання цін на газ в Україні неминуче злетять ціни практично на всі види послуг.

Такий прогноз озвучив голова спілки споживачів комунальних послуг України Олег Попенко, повідомляє Telegraf.

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За словамиПопенка, зростання тарифів для бізнесу не уникнути, оскільки ціни на газ для нього, на відміну від цін для населення, держава компенсувати не буде.

"Варто чекати подорожчання майже всіх видів послуг, тому що подорожчає або газ для котелень в торгових центрах, або вартість тепла для торгових центрів. А слідом за ним потягнуться вгору ціни на послуги всіх видів - спортзали, басейни, торгові центри, оренда приміщень під бізнес", — зазначив експерт.

Також Попенко зазначив, що ймовірне зростання цін у будівельній галузі. Наприклад, при виробництві цементу або цегли для їх просушування активно використовується природний газ, а значить може вирости в ціні й саме будівництво.

Ціни на газ і реакція ЄС:

5 країн Європейського Союзу просять розслідувати аномально високі ціни на газ.

Так, Франція, Іспанія, Чехія, Румунія і Греція у своїй спільній заяві закликали встановити загальні правила купівлі газу, щоб пом'якшити різкий стрибок цін на газ.

Серед основних причин рекордного зростання цін на природний газ в Європі - низькі запаси газу в сховищах через холодну зиму і слабкі темпи закачування, викликані дефіцитом пропозиції.

Крім того, рекордно високими є і ціни на вугілля. З початку року його вартість зросла вдвічі – до 200 доларів за тонну.

6 жовтня 2021 року ціна газу в Європі злетіла майже до 2 тисяч доларів.

Зростання цін на продукти в Україні:

Ціни на цукор і соняшникову олію в Україні в серпні 2021 року в річному вираженні - у порівнянні з серпнем 2020 року – підвищилися на 91,2% і 75,6% відповідно.

У серпні в річному вираженні ціни на яйця зросли на 51,8%, хліб подорожчав на 16,5%, м'ясо – на 11%, макарони – на 10%.

Експерти також прогнозували, що через подорожчання газу в Україні злетять ціни на хліб.

Автор: Олена Коваленко