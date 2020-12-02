Три роки тому на рекламу в інтернеті припадала лише третина загального обсягу рекламних витрат у США.

За підсумками 2020 року вперше більш ніж половина рекламних витрат в США припаде на онлайн-платформи, включаючи Google і Facebook.

Про це повідомляє The Wall Street Journal.

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Як пише видання, у сфері інтернет-реклами домінують три гравці - Facebook, Amazon та Google. На них припадає майже дві третини всіх витрат на онлайн-рекламу в США.

У 2021 році очікується зростання рекламних витрат в США на 12%, до $240 млрд, при цьому на онлайн-рекламу буде направлено $130 млрд, або 54% загальних витрат.

Згідно з прогнозами, рекламодавці витратять на рекламу в інтернеті $110,1 млрд, або 51% загальних рекламних витрат в США.

Три роки тому на рекламу в інтернеті припадала лише третина загального обсягу рекламних витрат у США.

Згідно з прогнозом, витрати на телевізійну рекламу в США у 2020 році знизяться на 7,9%, до $39,5 млрд, але зростуть наступного року на 6,6% - до $42,1 млрд. Проте показник буде нижче $42,1 млрд, витрачених на цей вид реклами у 2019 році, що свідчить про структурні проблеми галузі, включаючи відмову споживачів від послуг традиційного платного телебачення на користь інтернет-альтернатив.

Посилення конкуренції

27 листопада 2020 року стало відомо про те, що Британія посилить правила конкуренції для Google і Facebook.

За даними британського регулятора, на Google і Facebook у 2019 році довелося близько 80% з 14 млрд фунтів стерлінгів, витрачених на цифрову рекламу у 2019 році.

23 листопада 2020 року британський регулятор заявив про те, що може відкрити розслідування щодо ймовірного порушення компанією Google правил конкуренції.

У відповідь Google і Facebook заявили про свою прихильність співпраці з британським урядом і регулятором у сфері цифрової реклами.

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Автор: УНІАН