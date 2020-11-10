Клієнту будуть пропонуватися реальні знижки на відомі бренди - JBL, Marshall, Samsung, OnePlus і багато інших.

Мережа магазинів гаджетів і аксесуарів "Цитрус" анонсувала святкування Всесвітнього дня шопінгу - знижки до 69%, які будуть діяти добу.

Український ритейл зовсім недавно почав відзначати цю дату, а народилось свято у Китаї в 2009 році. Тоді маркетологи інтернет майданчика «Alibaba Group», зокрема AliExpress.com, запустили нечувані знижки на один день - 11 листопада. Покупцям запропонували дуже вигідні умови придбання товару, від яких вони просто не могли відмовитися - середня знижка становила 50%. Обрана дата не випадкова, тому що збігається з китайським Днем Холостяка. Вважається, що холостяки Китаю дуже полюбляють саме онлайн шопінг.

Компанія "Цитрус" ще в 2017 році підтримала ініціативу Піднебесної і приєдналася до святкування Дня шопінгу. На сьогоднішній день практично всі великі гравці ринку країни відзначають цю дату.

Цікаво, що новий привід для знижок прийшовся до душі клієнтам "Цитруса" швидко, так як в перший же рік проведення акції продажі виросли на 30% в порівнянні з тим же періодом минулих років.

Унікальність пропозиції в тому, що клієнту будуть пропонуватися реальні знижки на відомі бренди - JBL, Marshall, Samsung, OnePlus і багато інших. Щоб не пропустити акцію в цьому році і порадувати себе новинкою за низькою ціною, потрібно зареєструватися за посиланням і зробити покупку 11 листопада.

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Автор: УНІАН