У 2022 році ціни на житло в Україні зростуть в середньому на 15%.
Зростання цін почнеться з другої половини березня наступного року. Про це йдеться в сюжеті ТСН.uа.
Читайте такожКосмічні тарифи змінять розцінки на оренду квартир в Україні - прогноз
Згідно з прогнозами експертів спочатку ціна зросте в середньому на 5%. З квітня до червня, а також з жовтня до грудня будуть можливі більш серйозні цінові коливання.
Експерти прогнозують, що коливання ціни торкнеться як первинного, так і вторинного ринків нерухомості.
Ціни на квартири в Києві:
Станом на 24 листопада 2021 року з початку пандемії коронавірусу, ціна первинної нерухомості у Києві зросла на 37%.
Станом на 6 грудня за підсумками 2021 року вартість житла на первинному ринку столиці зросла на 25-35%.
Іпотека в Україні:
Наприкінці січня 2021 року Кабінет Міністрів затвердив постанову про здешевлення вартості іпотечних кредитів. Постанова передбачає, що Фонд розвитку підприємництва здійснює компенсацію відсоткової ставки до рівня 7% річних за іпотечними кредитами, наданими позичальникам на придбання житла, з метою здешевлення їх вартості. Компенсацію відсотків фонд надає позичальникам, які отримали іпотеку в національній валюті в уповноваженому банку.
- 26 лютого Фонд розвитку підприємництва та 7 уповноважених банків підписали угоди в рамках програми "Доступна іпотека під 7%".
- Обсяг іпотечного кредитування в Україні за перше півріччя 2021 року зросли у 2,5 раза за кількістю договорів і в 3,4 раза в грошовому вираженні, в порівнянні з першим півріччям минулого року.
- З січня по червень 2021 року в найбільших містах України - Києві, Львові, Одесі, Дніпрі та Харкові - середня вартість житла на вторинному ринку зросла на 6,4-9%.