Експерти прогнозують, що коливання ціни торкнеться як первинного, так і вторинного ринків нерухомості.

У 2022 році ціни на житло в Україні зростуть в середньому на 15%.

Зростання цін почнеться з другої половини березня наступного року. Про це йдеться в сюжеті ТСН.uа.

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Згідно з прогнозами експертів спочатку ціна зросте в середньому на 5%. З квітня до червня, а також з жовтня до грудня будуть можливі більш серйозні цінові коливання.

Експерти прогнозують, що коливання ціни торкнеться як первинного, так і вторинного ринків нерухомості.

Ціни на квартири в Києві:

Станом на 24 листопада 2021 року з початку пандемії коронавірусу, ціна первинної нерухомості у Києві зросла на 37%.

Станом на 6 грудня за підсумками 2021 року вартість житла на первинному ринку столиці зросла на 25-35%.

Іпотека в Україні:

Наприкінці січня 2021 року Кабінет Міністрів затвердив постанову про здешевлення вартості іпотечних кредитів. Постанова передбачає, що Фонд розвитку підприємництва здійснює компенсацію відсоткової ставки до рівня 7% річних за іпотечними кредитами, наданими позичальникам на придбання житла, з метою здешевлення їх вартості. Компенсацію відсотків фонд надає позичальникам, які отримали іпотеку в національній валюті в уповноваженому банку.

26 лютого Фонд розвитку підприємництва та 7 уповноважених банків підписали угоди в рамках програми "Доступна іпотека під 7%".

Обсяг іпотечного кредитування в Україні за перше півріччя 2021 року зросли у 2,5 раза за кількістю договорів і в 3,4 раза в грошовому вираженні, в порівнянні з першим півріччям минулого року.

З січня по червень 2021 року в найбільших містах України - Києві, Львові, Одесі, Дніпрі та Харкові - середня вартість житла на вторинному ринку зросла на 6,4-9%.

Автор: Олена Коваленко