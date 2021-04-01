Платіжна система надаватиме послуги еквайрингу, видачі готівки та оплати товарів і послуг.

Японська міжнародна карткова платіжна система JCB Payment System виходить на український ринок.

Про це повідомив Національний банк України на своєму офіційному сайті.

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"Міжнародна карткова платіжна система JCB Payment System надаватиме в Україні послуги еквайрингу, видачі готівки та оплати товарів і послуг за платіжними картками системи", - сказано в повідомленні.

Зазначається, що JCB Payment System стала п'ятою в Україні міжнародною картковою платіжною системою, платіжною організацією якої є нерезидент.

"Це найбільша платіжна система Японії та одна з семи провідних платіжних систем світу. Вона посідає третє місце серед усіх карткових платіжних систем за кількістю точок прийому карток", - сказано в повідомленні.

Відзначається, що прихід провідного світового гравця розширить можливості отримання послуг на платіжному ринку України, а також сприятиме налагодженню більш тісних відносин між Україною та Японією.

JCB

Міжнародна платіжна система JCB заснована в Японії в 1961 році. У 1981 році JCB стала першою платіжною системою Азії, яка вийшла на міжнародний ринок.

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Автор: Богдан Слуцький