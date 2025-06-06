Росія може скласти компанію Венесуелі та Монако.

Єврокопейська комісія розглядає включення Росії до "сірого списку" країн зі слабким контролем за відмиванням грошей, повідомляє Financinal Times.

Зазначається, що в такий спосіб Брюссель прагне посилити фінансовий тиск на Москву. За даними видання, включення РФ до "сірого списку" підтримує більшість членів Європарламенту, проте наразі жодного рішення не ухвалено.

"Існує величезна підтримка включення Росії до списку", - зауважив депутат Європарламенту Маркус Фербер.

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Журналісти зазначають, що презентація оновленої версії "сірого списку" очікувалася вже на цьому тижні, але Єврокомісія відклала його ухвалення в останню хвилину з "адміністративних/процедурних причин". Речник Єврокомісії очікує на його ухвалення наступного тижня.

Попередня версія списку Брюсселя, з якою ознайомилася газета, передбачала додавання Алжиру, Анголи, Кенії, Кот-д'Івуару, Лаосу, Лівану, Монако, Намібії, Непалу, Венесуели. Водночас планувалося вилучити Барбадос, Гібралтар, Ямайку, Панаму, Сенегал, Об'єднані Арабські Емірати, Уганду та Ямайку.

Представники парламентських груп Європарламенту вважають, що додавання Росії до "сірого списку" допоможе переконати депутатів Європарламенту підтримати його. Згідно з процедурою, вони можуть лише затвердити або відхилити його, але не вносити до нього поправки.

Включення країни до "сірого списку" Європейського Союзу завдає шкоди репутації, і вимагає від фінансових установ країн-членів проведення додаткових перевірок при обробці транзакцій за участю юридичних або фізичних осіб з країни, включеної до списку, що призводить до збільшення витрат.

Санкції ЄС проти РФ - останні новини

20 травня Рада Європейського союзу затвердила 17-й пакет санкцій проти Росії. Під обмеження потрапили чергові кораблі російського "тіньового флоту". Крім цього санкції спрямовані на боротьбу зі схемами обходу експортного контролю.

Блок вже працює над 18-м пакетом обмежень, який, серед іншого, може передбачати зниження регульованої ціни на російську нафту. У свою чергу, міністр закордонних справ України Андрій Сибіга закликав ЄС знизити "стелю цін" на російське "чорне золото" до 30 доларів.

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