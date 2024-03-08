Україна перебуває на шляху виконання умов, щоб ЄС рекомендував державам-членам приступити до ухвалення рамкової угоди.

Євросоюз планує вже наступного тижня запропонувати переговорні рамки для вступу України, оскільки Київ прагне прискорити свою інтеграцію до блоку, яку підтримує більшість українців. Про це заявив віце-президент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс в рамках візиту до Києва, пише Bloomberg.

За словами політика, виконавча влада ЄС рекомендуватиме державам-членам приступити до ухвалення рамкової угоди після того, як Україна виконає всі умови, що залишилися.

"Вже є дуже хороший прогрес, тому це не повинно створити жодних суттєвих затримок", – зазначив Домбровскіс.

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Зазначається, що лідери ЄС погодилися розпочати переговори про членство з Україною в грудні. Перед початком більш формального переговорного процесу Україні було запропоновано виконати кілька додаткових умов, пов'язаних з її заявкою на членство.

ЄС поставив перед Києвом низку завдань у таких сферах, як судова реформа, лобіювання та права меншин. Український парламент ухвалив деякі з необхідних законів, хоча є ще кілька невирішених питань, які необхідно врегулювати.

Навіть якщо країни-члени ЄС дадуть зелене світло, переговори триватимуть роками, оскільки шлях до членства є довгим і складним. Хорватія була останньою країною, яка приєдналася до блоку, і її заявка тривала 10 років, перш ніж її офіційно прийняли у 2013 році, пише Bloomberg.

Співпраця України з ЄС

Голови держави і урядів країн-членів Європейського Союзу ухвалили одностайне рішення про створення Українського Фонду обсягом у 50 млрд євро для підтримки України впродовж 2024-2027 років.

8 березня виконавчий віцепрезидент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс заявив, що перший транш за програмою Ukraine Facility у розмірі 4,5 млрд євро Україна отримає в березні, а другий у розмірі 1,5 млрд євро – у квітні.

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