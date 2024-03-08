Євросоюз планує вже наступного тижня запропонувати переговорні рамки для вступу України, оскільки Київ прагне прискорити свою інтеграцію до блоку, яку підтримує більшість українців. Про це заявив віце-президент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс в рамках візиту до Києва, пише Bloomberg.
За словами політика, виконавча влада ЄС рекомендуватиме державам-членам приступити до ухвалення рамкової угоди після того, як Україна виконає всі умови, що залишилися.
"Вже є дуже хороший прогрес, тому це не повинно створити жодних суттєвих затримок", – зазначив Домбровскіс.
Зазначається, що лідери ЄС погодилися розпочати переговори про членство з Україною в грудні. Перед початком більш формального переговорного процесу Україні було запропоновано виконати кілька додаткових умов, пов'язаних з її заявкою на членство.
ЄС поставив перед Києвом низку завдань у таких сферах, як судова реформа, лобіювання та права меншин. Український парламент ухвалив деякі з необхідних законів, хоча є ще кілька невирішених питань, які необхідно врегулювати.
Навіть якщо країни-члени ЄС дадуть зелене світло, переговори триватимуть роками, оскільки шлях до членства є довгим і складним. Хорватія була останньою країною, яка приєдналася до блоку, і її заявка тривала 10 років, перш ніж її офіційно прийняли у 2013 році, пише Bloomberg.
Співпраця України з ЄС
Голови держави і урядів країн-членів Європейського Союзу ухвалили одностайне рішення про створення Українського Фонду обсягом у 50 млрд євро для підтримки України впродовж 2024-2027 років.
8 березня виконавчий віцепрезидент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс заявив, що перший транш за програмою Ukraine Facility у розмірі 4,5 млрд євро Україна отримає в березні, а другий у розмірі 1,5 млрд євро – у квітні.