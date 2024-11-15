Прогнозується, що інфляція зросте до 9,2% у 2025 році через стрімке зростання витрат на енергоносії та заробітних плат.

У Єврокомісії прогнозують, що зростання економіки України зросте до 3,5% цьогоріч, а потім знизиться до 2,8% у 2025 році, при цьому умови для відновлення з'являться не раніше 2026 року. Про це йдеться у прогнозі Європейської комісії.

"Попри триваючі та посилені атаки на критично важливу інфраструктуру, економіка України поки що залишається надзвичайно стійкою. Очікується, що завдяки відновленню експортного потенціалу, високим витратам на оборону та відновленню попиту домогосподарств зростання досягне 3,5% у 2024 році, а потім знизиться до 2,8% у 2025 році", - йдеться у документі.

З огляду на активізацію військових дій, за прогнозами, відновлення набере обертів лише у 2026 році. Прогнозується, що інфляція зросте до 9,2% у 2025 році через стрімке зростання витрат на енергоносії та заробітних плат, але має знизитися у 2026 році, оскільки тиск з боку пропозиції зменшиться. Очікується, що постійний тиск витрат утримуватиме державний дефіцит на високому рівні протягом прогнозованого періоду.

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В Єврокомісії зазначають, що економіка України продовжувала демонструвати стійкість у 2024 році, попри надзвичайно складні умови, спричинені посиленням загарбницької війни з боку Росії, із масовим руйнуванням енергетичної інфраструктури та браком робочої сили, що обтяжувало економічну діяльність.

Повідомляється, що у першій половині 2024 року реальний ВВП зріс на 5% порівняно з аналогічним періодом минулого року завдяки стабільним експортним показникам, підтриманим стабілізацією чорноморських експортних маршрутів, послабленням інфляції та збільшенням інвестицій.

При цьому очікується, що продовження війни завадить економічному зростанню у 2025 році, а умови для поступового збільшення зусиль із раннього відновлення будуть створені пізніше, ніж передбачалося раніше – починаючи з 2026 року.

У результаті прогнозується, що зростання реального ВВП уповільниться у 2025 році, оскільки обмеження ресурсів, зокрема нестача робочої сили, обмеження експортних можливостей та дефіцит енергії, створюватимуть зростаючий тиск на економічну активність після відновлення, яке спостерігалося у 2024 році.

"Цей прогноз має надзвичайно високу невизначеність, ризики значною мірою схилені в бік погіршення. Подальша ескалація конфлікту може призвести до підвищення вартості ресурсів, додаткової втрати виробничих потужностей і подальшого збільшення кількості переміщених осіб", - йдеться у прогнозі.

Також у Єврокомісії очікують зростання інфляції після її зниження у 2023 - першій половині 2024 року. Проте з червня 2024 року інфляція знову почала прискорюватися, частково через різке зростання вартості електроенергії внаслідок атак на інфраструктуру та значне зростання заробітної плати внаслідок нестачі робочої сили.

"Незважаючи на те, що інфляційний тиск, як очікується, зберігатиметься в найближчій перспективі, прогнозується, що він поступово зменшиться з 2025 року, оскільки обмеження цін на енергоносії та інвестиції в виробництво енергії, ймовірно, зменшать збої в постачанні. Відповідно, прогнозується, що інфляція зросте до 9,2% у 2025 році, а потім уповільниться до 7% у 2026 році", - сказано в документі.

Економічні прогнози для України

МВФ у жовтні зробив прогноз щодо державного боргу України. У Фонді вважають, що у 2025 році цей показник становитиме понад 100% валового внутрішнього продукту.

Також Фонд поліпшив прогноз курсу долара до гривні до 2029 року. Позначки в 50 гривень долар сягне у 2028 році, тобто на рік пізніше, ніж прогнозувалося раніше.

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