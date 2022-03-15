Поки триває війна в Україні, деревина окупантів не може бути продана у будь-якій точці світу, зазначив в.о. міністра захисту довкілля та природних ресурсів.

Деревина РФ та Білорусії не може бути продана в жодній точці світу, поки триває війна в Україні

Як передає кореспондент УНІАН, про це в ефірі телемарафону повідомив в.о. міністра захисту довкілля та природних ресурсів України Руслан Стрілець.

"Хочу прокоментувати ту заяву, що окупанти будуть нібито вирубати та продавати наші ліси. У перший тиждень війни ми звернулись до FSC - органу, що проводить сертифікацію виробів із деревини, з проханням запровадити ембарго на поставки лісопродукції з РФ та Білорусії. 8 березня це рішення було прийняте. Тобто, деревина окупантів не може бути продана у будь-якій точці світу, доки триває війна", - зазначив він.

FSC - це міжнародна організація Лісова наглядова рада.

Раніше Головне управління розвідки Міністерства оборони України повідомило, що російський президент Володимир Путін та міністр оборони РФ Сергій Шойгу планують вирубку та продаж українського лісу.

Нагадаємо, рано вранці 24 лютого російські війська увірвалися на українську територію. Спочатку супротивник бомбив військові об'єкти, а потім атакував і мирні населені пункти, зокрема, Київ, Харків, Чернігів, Херсон, Миколаїв та Маріуполь.

Українські населені пункти також були обстріляні з білоруської території.

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