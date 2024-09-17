Країни, що ворогують із Москвою, витрачають дедалі більше коштів на дешеве паливо з російської нафти.

У першій половині 2024 року західні союзники України купили палива, виробленого з російської нафти, на суму приблизно 2 мільярди доларів. Така ситуація склалася через санкційну лазівку, яка дозволяє переробляти нафту з РФ на іноземних НПЗ.

Видання Politico пише, що аналіз Центру досліджень енергетики та чистого повітря і Центру вивчення демократії показав, що поставки бензину, дизельного палива та інших продуктів з російської нафти зросли останніми місяцями внаслідок імпорту з трьох турецьких нафтопереробних заводів.

Цей імпорт технічно законний, тому що, попри санкції, країни можуть купувати пальне російського походження, якщо його попередньо переробляють в іншій країні, наприклад, у Туреччині. Згідно з доповіддю, Туреччина - і західні компанії, що купують у неї нафту, - дедалі активніше користуються цією лазівкою в нафтопереробці, незважаючи на неодноразові прохання України закрити її.

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Тільки в першій половині 2024 року ЄС, США, Велика Британія та інші західні країни закупили на турецьких підприємствах палива, виробленого з російської нафти, на суму близько 2 мільярдів доларів. Туреччина, зі свого боку, скористалася знижками Москви в розмірі від 5 до 20 доларів за барель, збільшивши щорічні закупівлі в Росії на 34% 2023 року і на колосальні 70% цього року.

"Коли ЄС імпортує бензин із Туреччини, він на 10% дешевше, ніж із Саудівської Аравії", - каже аналітик Вайбхав Рагхунанда. "Але цю економію не отримують споживачі; вигоду отримують тільки компанії і трейдери. Хтось наживається на цій торгівлі, але не прості люди".

Хоча політики ЄС і США захищають угоду про санкції, стверджуючи, що вона позбавляє Москву "премії за переробку", галузь викопного палива залишається рятувальним кругом для військової машини РФ. Згідно з аналізом, податкові надходження від продажу палива західним країнам, дозволили б Росії набирати додатково 6 200 солдатів на місяць для війни в Україні.

За даними авторів доповіді, один із турецьких НПЗ - Star Aegean, що належить Азербайджану, на 98% залежить від нафти з РФ, причому близько 73% постачань здійснює російський енергетичний гігант "Лукойл", проти якого США ввели санкції. Проте майже дев'ять із десяти барелів із НПЗ йдуть західним союзникам, які підтримують Україну.

Імпорт російської нафти - останні новини

Видання Reuters писало, що Індія в липні обігнала Китай як найбільшого у світі імпортера російської нафти, оскільки китайські нафтопереробники почали купувати менше сировини.

Президент Володимир Зеленський заявив, що Індія має значний вплив на економіку РФ, оскільки для агресора зараз закрито багато експортних можливостей. Він вказав, що якщо Індія зменшить імпорт нафти з РФ, це вплине на економіку країни-агресора - перед Кремлем постануть виклики щодо фінансування війни.

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