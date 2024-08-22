Частка російської нафти в загальному обсязі індійського імпорту минулого місяця становила рекордні 44%.

Індія в липні обігнала Китай у якості найбільшого в світі імпортера російської нафти, оскільки китайські нафтопереробники почали купувати менше сировини. Про це повідомляє Reuters.

У минулому місяці російська сира нафта склала рекордні 44% від загального імпорту Індії, збільшившись до рекордних 2,07 млн барелів на день. Це на 4,2% вище, якщо порівнювати з показниками червня та на 12% більше, ніж рік тому.

Показники перевищили липневий обсяг імпорту нафти КНР з Росії, який становив 1,76 млн барелів на добу.

Відео дня

Експерти зазначають, що індійські нафтопереробники почали активно закупати російську нафту, яку продають зі знижками, після того, як західні країни запровадили санкції у відповідь на вторгнення РФ в Україну.

"‎Потреби Індії в російській нафті будуть зростати до тих пір, поки не буде подальшого посилення санкцій"‎, – заявило джерело в індійській нафтопереробній промисловості.

Зазначимо, що другим за величиною постачальником нафти в Індію продовжував бути Ірак. Одразу за ним йдуть Саудівська Аравія та Об’єднані Арабські Емірати.

Торгівля між Росією та Китаєм - останні новини

Імпорт сирої нафти до Китаю з РФ у минулому місяці знизився на 7,4%, якщо порівнювати з 2023 роком. Зниження закупівель пояснюють слабким попитом на паливо всередині країни.

Ще раніше, навесні, повідомлялось, що росіяни зосередились на збільшенні експорту газу до Китаю. Втім, експерти попередили про можливі ризики такого кроку. Вони, зокрема, звернули увагу на те, що це рішення може виявитися менш прибутковим, ніж поставки на європейські ринки.

Вас також можуть зацікавити новини: