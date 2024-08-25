За його словами, потрібно зробити все можливе і зупинити надходження грошей в РФ.

Якщо Індія зменшить імпорт російської нафти, це вплине на економіку країни агресорки - перед Кремлем постануть виклики щодо фінансування війни.

Про це заявив президент Володимир Зеленський в інтерв'ю індійським ЗМІ. За словами українського лідера, Індія має значний вплив на економіку РФ, оскільки для агресора зараз закрито багато експортних можливостей. Продовження імпорту допомагає окупаційній армії.

"Я думаю, що уряд Індії це розуміє. Ми будемо раді працювати над альтернативними шляхами. Ви - велика країна, тут питання не про мільйони, а про мільярди, які повертаються до Путіна, до Росії, а потім він використовує їх, бо офіційно у нього зараз економіка війни", - пояснив Зеленський.

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Голова держави вважає, що правителя РФ Володимира Путіна та російське суспільство потрібно змусити відчути наслідки війни.

"Ми розуміємо, які гроші Росія заробляє з цієї угодою з Індією. Ми чудово це розуміємо, детально. І саме тому ми хочемо спробувати зробити все можливе для того, щоб це зупинити. Але, звичайно, ми не можемо на вас тиснути. Ви - незалежна країна, це ваш уряд... Саме тому я попросив подумати, якщо ви сприймаєте ідею того, що ми будемо робити все можливе, але треба якось зупинити надходження грошей, щоб не посилювати російські збройні сили", - підсумував він.

Імпорт російської нафти

Як писав УНІАН, у травні контрольований державою газовий гігант Росії "Газпром" повідомив про свій перший чистий збиток з 1999 року через скорочення постачань до Європи і зниження цін на паливо. Однак згодом стало відомо, що Росія змогла наростити імпорт нафти в Індію до максимуму за дев'ять місяців

Reuters писав, що Індія в липні обігнала Китай у якості найбільшого в світі імпортера російської нафти, оскільки китайські нафтопереробники почали купувати менше сировини.

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