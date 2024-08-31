Компанія добровільно повідомила про порушення, які були викликані "неправильною класифікацією оборонних статей", і погодилася виплатити штраф.

Американський військовий підрядник - компанія RTX Corp. оштрафована на 200 мільйонів доларів за експорт військових технологій до Китаю, Ірану та Росії.

Як пише Bloomberg, RTX Corp. добровільно повідомила про порушення, які, за її словами, були викликані "неправильною класифікацією оборонних статей відповідно до Міжнародних правил торгівлі зброєю (ITAR)". Компанія також погодилася виплатити штраф, щоб врегулювати звинувачення уряду США в порушенні експортного контролю через передачу конфіденційних технологій ворогам США.

Водночас, за інформацією Bloomberg, недотримання дочірніми компаніями RTX експортного контролю США призвело до того, що конфіденційні технології потрапили до Китаю, а в деяких випадках і назад до США, де їх було занесено до "чорного" списку систем військових літаків, включно з Air Force One.

Відео дня

"В одному випадку несанкціонований експорт допоміг розкрити конструкцію компонентів системи контролю навколишнього середовища для військових літаків F/A-18 E/F Super Hornet і EA-18G Growler", - пише Bloomberg.

Зазначається, що порушення здебільшого мали місце в Rockwell Collins Inc., аерокосмічному виробнику, який пізніше був придбаний попередником RTX - United Technologies Corp. Половину суми врегулювання призупинено за умови, що RTX використає гроші для зміцнення своїх програм відповідності.

Санкції проти Росії

У серпні Сполучені Штати Америки оголосили про новий пакет обмежень, які були спрямовані проти 400 юридичних і фізичних осіб - як у самій РФ, так і за кордоном.

Також уряд Швейцарії заявив, що вирішив приєднатися до подальших заходів Європейського союзу в рамках 14-го пакету санкцій блоку проти Росії.

Вас також можуть зацікавити новини: