Існують десятки компаній, які використовують методи сірого ринку для ввезення західних товарів.

В Росії продовжують надходити товари західних компаній попри санкції. РФ отримує брендові товари, зокрема Nike і Lego. Продукцію завозять компанії-посередники, пише Reuters з посиланням на митні дані, корпоративні записи і внутрішні документи однієї з таких компаній.

Зазначається, що 40-річний громадянин Нідерландів, який мешкає в Москві, Вейнанд Херінкс з початку повномасштабної війни побудував процвітаючий бізнес, який забезпечує російських споживачів західними товарами, виробники яких пішли з Росії.

Що отримати брендові товари, компанія Херінкса використовує посередників, які не мають очевидного зв'язку з Росією, як покупців. Потім продукцію відправляють в Росію роздрібним торговцям – часто через Туреччину. Так, на російських сайтах з’являються оголошення про продаж товарів під брендом Nike, припинила продавати свій спортивний одяг в РФ ще з початку війни. Водночас Nike і Lego повідомили Reuters, що не давали дозволу компанії Херінкса на імпорт своїх товарів до Росії.

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Згідно з аналізом агентства, існує щонайменше десятки фірм, подібних до Herinckx, які використовують методи сірого ринку для ввезення західних товарів до Росії. Це показує, як спроби західних урядів і брендів ізолювати російську економіку розбиваються об реальність глобального бізнесу: де є попит, хтось його задовольнить.

Але такі компанії, як Herinckx, опосередковано допомагають російській економіці. Споживачі все ще можуть купувати іноземні товари. Митні дані, проаналізовані Reuters, показали, що, наприклад, вартість продукції Nike, імпортованої в Росію, впала на 81% у 2022 році до 21 мільйона доларів, але відновилася у 2023 році до щонайменше 74 мільйонів доларів.

Оскільки світові бренди зупинили продажі або припинили експорт через вторгнення, Росія дозволила бізнесу імпортувати продукцію з-за кордону без дозволу власника торгової марки.

Деякі юристи кажуть, що західним брендам буде складно звернутися до суду за російським законодавством, що залишає мало інших правових можливостей для брендів, які намагаються захистити свої права інтелектуальної власності, які зазвичай прив'язані до території, де відбулося порушення.

В російській компанії Herinckx працює 82 співробітники, і вона прогнозує дохід у 2024 році в розмірі 35 мільйонів євро, або близько 37 мільйонів доларів. Минулого року він становив 23,7 мільйона доларів, згідно з даними компанії.

Фірма голландця публічно не розкриває своїх клієнтів. Але Reuters ідентифікував деяких з її російських клієнтів, переглянувши документи, які компанія подала до російських податкових органів. Серед клієнтів – деякі з найбільших російських мереж супермаркетів та інтернет-магазинів.

РФ навчилась обходити санкції

Раніше УНІАН писав, що Росії певною мірою вдалося знайти способи, щоб обійти санкції щодо технологій, необхідних для ведення війни проти України. Це означає, що Захід має зробити торговельні обмеження більш ефективними.

Також Росія давно і свідомо покладається саме на контрабандні шляхи отримання західних мікрочіпів для своєї військової промисловості. Західні уряди мають значні труднощі із тим, аби перекрити усі ці давно існуючі ланцюжки контрабанди.

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