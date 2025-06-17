Китай розгортає БПЛА-'матку' з роєм дронів для ймовірного нападу на Тайвань, - The Times

Він може перевозити до шести тонн озброєння або близько сотні дронів з барражувальними боєприпасами.

Китай готується здійснити перший запуск "Цзю Тянь" — безпілотного літального апарата нового покоління, здатного запускати десятки менших дронів на базі штучного інтелекту. Апарат, що в перекладі означає "високе небо", може здійснити прорив у тактиці "роєвого" нападу та може радикально змінити баланс сил, особливо в регіоні Тайванської протоки, пише The Times.

"Цзю Тянь", вперше представлений у листопаді на авіашоу в Чжухаї, здатен літати на висоті до 15 000 м і покривати відстань понад 6500 км. Він може перевозити до шести тонн озброєння або близько сотні "барражувальних боєприпасів" — дронів-камікадзе, які виявляють і атакують цілі автономно.

Головна інновація — здатність запускати "рій" дронів, які діятимуть злагоджено через мережу штучного інтелекту, передаючи інформацію один одному та змінюючи траєкторії в реальному часі для уникнення ППО.

Відео дня

Паралельно інші країни також просуваються у сфері безпілотних платформ. Південна Корея представила модель безпілотного авіаносця HCX-23, розробленого Hyundai Heavy Industries. Його ціна буде щонайменше на 1 мільярд доларів нижчою, ніж традиційні авіаносці з пілотованими літаками.

Іран також не відстає: у лютому ввів у дію судно IRIS Shahid Bagheri — дрон-носій, переобладнаний із цивільного судна.

Китай може напасти на Тайвань - що відомо

Китай вважає Тайвань своєю невід’ємною частиною і не виключає застосування сили для його "возз’єднання". Напруження зросло після візиту до острова західних політиків і постійної підтримки США. Пекін дедалі частіше проводить масштабні військові навчання біля острова, імітуючи морську блокаду та вторгнення.

У відповідь Тайвань модернізує свою армію, а США постачають йому сучасне озброєння, включаючи системи ППО, F-16 та протикорабельні ракети.

Вас також можуть зацікавити новини: