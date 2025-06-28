Якщо це станеться, виникне прецедент, на який будуть орієнтуватися й інші країни.

Російські державні активи в європейських банках заморожені, але досі залишаються власністю російської держави. Незабаром це може змінитися, адже Франція готується створити прецедент із конфіскації таких активів. Про це в ефірі телемарафону розповів спікер Верховної Ради України Руслан Стефанчук.

За словами очільника українського парламенту, минулого тижня він працював з колегами з країн Європейського Союзу і мав змогу обговорити з ними низку питань.

"Дуже важливі речі ми там і чули, і говорили, і дискутували. Зокрема, Франція сьогодні дуже близька до того, щоб прийняти закон, пов'язаний з конфіскацією заморожених російських активів", - заявив Стефанчук.

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Він пояснив, що обговорювалися механізми вилучення російських активів. Якщо Франція зробить такий крок, це стане важливим прецедентом для Європи.

Спікер українського парламенту додав, що європейці зараз дедалі більше усвідомлюють свою відповідальність за подальшу підтримку України. Саме у цьому контексті розглядається конфіскація активів держави-агресора: ці гроші можуть стати одним із інструментів допомоги Україні на тлі триваючої боротьби проти агресивної Росії.

Російські активи в Європі

Як писав УНІАН, на Заході заморожено близько 300 мільярдів доларів російських валютних резервів — це приблизно половина всіх активів Центробанку РФ на початок вторгнення в Україну. Більша частина з них – це державні облігації, банківські депозити і кореспондентські рахунки, номіновані у євро, доларах США, фунтах, ієнах та інших основних валютах.

Протягом усієї війни тривають дискусії про те, чи не варто остаточно конфіскувати ці гроші і передати на потреби України. Поки що європейські країни обмежувалися тим, що направляли на допомогу України лише банківські відсотки, нараховані на ті активи, які генерують фінансовий прибуток. Однак це мізерні суми порівняно з самими активами.

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