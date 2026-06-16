В Україні зростає попит на сезонних працівників: які зарплати пропонують роботодавці

Київщина є лідером за кількістю сезонних вакансій, водночас найвищі медіанні зарплати спостерігаються на заході України.

В Україні зростає кількість оголошень щодо сезонної та тимчасової роботи. Найбільше вакансій з сезонної роботи у травні 2026 року спостерігається для різноробочих з медіанною зарплатою 18,7 тисячі гривень.

За результатами дослідження "OLX Робота", яке є у розпорядженні УНІАН, багато подібних оголошень також фіксується у категорії "Початок кар’єри", де пропонують посади для студентів та кандидатів без досвіду. Медіанна заробітна плата у цій категорії дорівнює 24,3 тис. грн.

Ще для сезонної або тимчасової роботи активно шукають:

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продавців – 24,8 тис. грн;

кухарів – 33 тис. грн;

водіїв – 32 тис. грн;

будівельників – 25,5 тис. грн;

прибиральників – 19 тис. грн;

вантажників – 24,5 тис. грн;

офіціантів – 22,5 тис. грн.

Зміни на ринку сезонної роботи

Зазначається, що у деяких професіях рівень пропозиції сезонної роботи став нижчим, якщо порівнювати з травнем минулого року. Зокрема кількість вакансій для різноробочих скоротилась на 18%, однак ця підкатегорія все ще найчисельніша на платформі у сегменті сезонної роботи. Суттєве зниження кількості оголошень відбулось і для будівельників (-32%), офіціантів (-22%), охоронців (-14%).

Натомість на окремі посади працівників у травні 2026 року шукають активніше. Помітно зріс запит серед роботодавців на вантажників (+68%), барист (+57%), кухарів (+23%) та шиномонтажників (+21%).

Попри зміни в окремих категоріях, загальний перелік найбільш популярних сезонних вакансій щороку залишається майже незмінним. Це вакансії у сфері логістики, торгівлі, готельно-ресторанного бізнесу та будівництва.

Ринок сезонної роботи по регіонах України

Київщина стала лідером за кількістю сезонних вакансій, де фіксується найбільша по Україні кількість відповідних оголошень. Також велика кількість вакансій фіксується в Одеській та Дніпропетровській областях. Далі у переліку за кількістю – Львівська, Полтавська, Харківська та Волинська області. Загалом у більшості регіонів рівень пропозиції на рівні минулого року. Суттєве зменшення кількості сезонних оголошень зафіксовано в областях, що перебувають ближче до лінії фронту: Донецькій, Херсонській, Миколаївській.

Водночас найвищі медіанні зарплати спостерігаються на заході України. Тернопільська область із 29 тис. грн має найвищий показник по Україні у цьому сегменті. Друге та третє місця посідають Волинська та Львівська області, де медіанні зарплати становлять 28,4 тис. грн та 27,3 тис. грн відповідно. Від 26 до 26,5 тис. грн у травні 2026 року пропонували у Київській, Одеській та Рівненській областях. На Закарпатті медіанна заробітна плата для сезонної роботи становить 24,5 тис. грн.

Найвищий попит на сезонну роботу фіксується в областях, де на одну вакансію припадає найбільша кількість відгуків:

Вінницькій – 16 відгуків на одне оголошення;

Дніпропетровській та Рівненській – 13 відгуків на одне оголошення;

Чернівецькій та Одеській – 10 відгуків на одне оголошення;

Київській – дев'ять відгуків на одне оголошення.

"Напередодні літа сезонна зайнятість залишається одним із найдинамічніших сегментів ринку праці. Роботодавці активно шукають працівників для сфер торгівлі, громадського харчування, логістики та обслуговування, а кількість відгуків на окремі вакансії свідчить про високу зацікавленість українців у тимчасовому підробітку. Водночас ситуація відрізняється залежно від регіону: найбільше вакансій традиційно зосереджено у великих економічних центрах, тоді як найвищі зарплати пропонують переважно західні області України", - резюмували експерти.

Робота в Україні - останні новини

Міністр економіки, довкілля та сільського господарства України Олексій Соболев заявив, що за умови швидкого економічного зростання протягом наступного десятиліття українському ринку праці може знадобитися близько 4,5 мільйона додаткових працівників. Найбільший попит, за його словами, зберігається на будівельників, енергетиків і представників робітничих спеціальностей.

Раніше повідомлялося, що у квітні вітчизняний ринок праці демонстрував помітне скорочення попиту серед роботодавців у низці професій. За результатами дослідження "OLX Робота", найбільше падіння спостерігалося на вакансії домробітниць, таксистів та вакансії, які підходять для студентів або початку кар’єри.

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