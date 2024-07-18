Наразі податок діє тільки для відправлень вартістю від 150 євро.

Уряд схвалив зміни до закону про бюджет-2024 щодо оподаткування поштових посилок з-за кордону. Про це в Telegram повідомив заступник голови комітету ВР з питань фінансів податкової та митної політики Ярослав Железняк.

"Ось ця норма говорить про те, що відправлення не будуть оподатковуватися ПДВ до 45 євро (а не 150 євро). І то не всі", – відмітив депутат.

Зазначається, що наразі від оподаткування ПДВ та митом звільнено відправлення вартістю до 150 євро. Таке рішення Верховна Рада ухвалила ще в січні 2022 року. Закон тоді був спрямований на зниження податку на посилки з-за кордону шляхом збільшення безподаткового ліміту зі 100 до 150 євро.

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Підвищення податків – останні новини

18 липня стало відомо, що Кабінет міністрів розробив законопроект, за яким передбачено підвищення податків. Зокрема, військовий збір зросте з нинішніх 1,5% до 5% та більше в окремих випадках.

Крім того, 18 липня Верховна Рада прийняла у другому читанні законопроект про підвищення акцизного податку на пальне. Згідно нього передбачається поступове збільшення ставок акцизного податку на пальне до мінімального рівня, встановленого в ЄС.

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