Осіннє оновлення прошивки, покликане остаточно вирішити проблему, допомогло далеко не всім, тому Apple готова безкоштовно замінити навушники на повністю нові.

Apple днями запустила програму безкоштовного обміну проблемних екземплярів навушників AirPods Pro з активним шумозаглушенням.

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Про це повідомляє портал ITC.ua.

"На проблеми зі звуком користувачі AirPods Pro почали повідомляти одразу після виходу навушників в листопаді 2019 року і незабаром стало зрозуміло, що вони носять досить масовий характер - користувачі скаржилися на потріскування статичних розрядів, спотворення і втрату баса при активації шумозаглушення, а також довільне посилення зовнішніх шумів", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що в травні 2020 року Apple у відповідь на скарги надала список рекомендацій для тих, хто зіткнувся з проблемою. Серед іншого, компанія порадила оновити прошивку до останньої версії, перевірити підключення і спробувати різні програми для відтворення музики.

"Осіннє оновлення прошивки, покликане остаточно розв'язати проблему, допомогло далеко не всім. І ось зараз купертинівський гігант нарешті сподобився офіційно визнати наявність проблеми. У відповідному прес-релізі Apple традиційно вказує, що проблема зачіпає "дуже маленький відсоток" навушників AirPods Pro, випущених до жовтня 2020 року", - підкреслює видання.

Такі навушники Apple готова безкоштовно замінити на повністю нові. Для обміну власникам дефектних AirPods Pro радять звернутися в авторизовані Apple Сервісні центри (в Україні такими є Asbis, A-Service і ще кілька компаній, перерахованих на офіційному сайті Apple). Термін дії програми - два роки з моменту покупки пристрою.

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Автор: УНІАН