Apple днями запустила програму безкоштовного обміну проблемних екземплярів навушників AirPods Pro з активним шумозаглушенням.
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Про це повідомляє портал ITC.ua.
"На проблеми зі звуком користувачі AirPods Pro почали повідомляти одразу після виходу навушників в листопаді 2019 року і незабаром стало зрозуміло, що вони носять досить масовий характер - користувачі скаржилися на потріскування статичних розрядів, спотворення і втрату баса при активації шумозаглушення, а також довільне посилення зовнішніх шумів", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що в травні 2020 року Apple у відповідь на скарги надала список рекомендацій для тих, хто зіткнувся з проблемою. Серед іншого, компанія порадила оновити прошивку до останньої версії, перевірити підключення і спробувати різні програми для відтворення музики.
"Осіннє оновлення прошивки, покликане остаточно розв'язати проблему, допомогло далеко не всім. І ось зараз купертинівський гігант нарешті сподобився офіційно визнати наявність проблеми. У відповідному прес-релізі Apple традиційно вказує, що проблема зачіпає "дуже маленький відсоток" навушників AirPods Pro, випущених до жовтня 2020 року", - підкреслює видання.
Такі навушники Apple готова безкоштовно замінити на повністю нові. Для обміну власникам дефектних AirPods Pro радять звернутися в авторизовані Apple Сервісні центри (в Україні такими є Asbis, A-Service і ще кілька компаній, перерахованих на офіційному сайті Apple). Термін дії програми - два роки з моменту покупки пристрою.
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