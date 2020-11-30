У рекламі стверджувалося, що деякі моделі iPhone були водостійкими.

Італійський антимонопольний орган оштрафував Apple на 10 мільйонів євро за оманливу комерційну практику.

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Про це повідомляє ТСН.ua з посиланням на Reuters.

"Антимонопольний орган Італії заявив, що оштрафував компанію Apple на 10 мільйонів євро (12 мільйонів доларів) за "агресивну та оманливу" комерційну практику щодо своїх iPhone", - йдеться у повідомленні.

У заяві регулятора зазначено: компанія рекламувала, що кілька моделей iPhone були водостійкими, не пояснивши, що вони є такими лише за певних обставин.

"Також антимонопольний орган зазначив, що компанія відмовилася від відповідальності, і зазначила, що на її телефони не поширюється гарантія у випадку пошкодження рідинами. На думку антимонопольного органу, таким чином Apple обманула своїх клієнтів", - зазначає видання.

Нагадаємо, що Apple розробила новітню технологію для автомобілів. Нова технологія Apple передбачає використання провідної плівки між склами лобового скла, через яку йде електрика для виявлення будь-яких пошкоджень скла.

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Автор: УНІАН