Велику роль у виробництві смартфона зіграли постачальники з Південної Кореї.

Собівартість компонентів iPhone 12 Pro становить трохи більше 400 доларів.

Про це повідомляє видання Nikkei.

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Як пише видання, фахівці вивчили всі компоненти флагманського смартфона Apple і з'ясували, що реальна вартість iPhone 12 Pro без додаткових націнок становить 406 доларів.

Велику роль у виробництві смартфона зіграли постачальники з Південної Кореї - на вартість компонентів азійських партнерів припадає 26,8% від загальної частки. Журналісти помітили, що ця частка вище, ніж в iPhone 11.

Найдорожчим компонентом нового iPhone є OLED-дисплей, екрани постачають південнокорейські компанії Samsung Display і LG Display. У порівнянні з iPhone 11, який був оснащений IPS-екраном, частка Південнокорейських деталей зросла на 9,1 процентних пункту, частка американських, навпаки, знизилася на 3,9 пункту. Відзначається, що постачальники з Південної Кореї, зокрема Samsung, домінують на ринку OLED-дисплеїв.

Журналісти також оцінили внесок японських IT-компаній у створення смартфонів Apple. Уточнюється, що Sony є ключовим постачальником для CMOS-датчиків, які використовуються в iPhone. Вартість компонентів становить від 5,40 до 7,40 долара за штуку.

На закінчення автори заявили, що Apple досі продовжує збирати більшу частину смартфонів на заводах в Китаї. У повідомленні говориться, що компанії потрібно знайти інші виробничі майданчики, щоб зменшити залежність від постачальників в одній країні.

Оцінений журналістами в 406 доларів iPhone 12 Pro доступний для покупки мінімум за 999 доларів.

Ціна новинки в Україні та інших країнах

У жовтні 2020 року аналітики порталу Picodi порівняли ціни на iPhone 12 Pro із середньою зарплатою в декількох десятках країн світу. Тоді максимальний результат був у Індії (54,4 дня). України в списку не було взагалі.

11 листопада 2020 року фахівці Picodi опублікували результати чергового аналізу порівняння рівня доходів жителів різних країн, щоб з'ясувати, скільки днів потрібно працювати на iPhone 12 Pro. Згідно з цим дослідженням середньостатистичному українцю, щоб купити iPhone 12 Pro, який коштує 39 999 грн, потрібно було працювати 87 днів.

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Автор: УНІАН