Соцмережу можуть заблокувати в Росії, якщо Twitter не видалить заборонену інформацію.

Роскомнадзор заявив, що через місяць заблокує на території Росії соціальну мережу Twitter, якщо сервіс не видалить заборонену інформацію.

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Про це повідомляє "Економічна правда" з посиланням на заяву заступника голови відомства Вадима Суботіна.

"Ми взяли місяць і спостерігаємо за реакцією компанії Twitter з питання видалення забороненої інформації... Якщо Twitter не виконає вимоги Роскомнадзора, вимоги російського законодавства, відповідно, будемо розглядати питання про повне блокування сервісу на території Росії", - йдеться у повідомленні.

За словами Суботіна, якщо компанія виконає всі вимоги, то санкції щодо неї знімуть.

Що цьому передувало

10 березня Роскомнадзор сповільнив роботу Twitter в Росії, а натомість "підвисли" сайти влади.

Компанія Twitter заявила, що "глибоко стурбована спробами придушити публічне спілкування в інтернеті", та заперечує, що платформу можуть використовувати для пропаганди незаконних дій.

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Автор: УНІАН