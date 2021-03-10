Роскомнагляд заявив про те, що роботу Twitter сповільнять на всіх мобільних пристроях і половині стаціонарних.

У Росії відбулися збої в роботі державних сайтів. Частково або повністю перестали відкриватися сайти Кремля, Ради Федерації, прем'єр-міністра, Роскомнагляду, МВС, Ради Безпеки, Мінцифри та Мінекономіки.

Водночас користувачі Downdetector скаржилися на збої в роботі одного з найбільших провайдерів РФ — «Ростелекому». За даними на 11:02 скарг було близько 3 тис., 91% яких стосувався проблем з інтернетом, пише vc.ru.

У «Ростелекомі» повідомили виданню, що стався збій в роботі обладнання і найближчим часом працездатність мережі буде відновлена.

Як зазначає TJournal, про перебої користувачі соцмереж повідомили одразу після того, як Роскомнагляд оголосив про заходи проти Twitter. Відомство заявило, що з 10 березня робота Twitter буде сповільнена на всіх мобільних пристроях і половині стаціонарних нібито заради «захисту російських громадян від впливу протиправного контенту».

Читайте такожУ Москві суд вирішив не саджати до в'язниці екс-поліцейського, який обстріляв 13-річну школяркуПричина такого рішення, за словами Роскомнагляду, в тому, що з 2017 року соцмережа нібито не видаляє контент, «який схиляє неповнолітніх до скоєння самогубств, містить дитячу порнографію, а також інформацію про використання наркотичних засобів».

Як саме російський регулятор збирається сповільнювати сервіс і визначати половину стаціонарних пристроїв, невідомо. Однак, за словами джерела РБК в одному з великих інтернет-провайдерів РФ, Роскомнагляд може самостійно обмежити швидкість доступу до Twitter через обладнання, встановлене на мережах операторів в рамках так званого закону про суверенний Рунет.

Тим часом у Роскомнагляді стверджують, що між збоями в роботі сайтів держорганів і рішенням відомства сповільнити роботу Twitter немає зв'язку, а проблеми виникли через збій оператора мережі «Ростелеком».

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Автор: Катерина Комолова