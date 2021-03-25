Соціальна мережа Instagram пропонує людям зареєструватися на тестування сервісу The Re-Entry App, який дозволить "підготуватися до життя після в'язниці за підтримки спільноти".

Facebook розробляє додаток The Re-Entry App ("додаток для повернення") для людей, які звільнилися з місць позбавлення волі.

Про це повідомляє Bloomberg.

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Як пише видання, соціальна мережа Instagram пропонує людям зареєструватися на тестування сервісу The Re-Entry App, який дозволить "підготуватися до життя після в'язниці за підтримки спільноти".

Facebook і освітня платформа

24 березня 2021 року стало відомо про те, що компанія Facebook за підтримки Міністерства цифрової трансформації України запускає платформу з цифрової освіти Get Digital для батьків, підлітків та працівників сфери освіти.

Довідка УНІАН

Facebook - американська технологічна компанія, що володіє однойменною соціальною мережею.

Станом на березень 2020 року користувачами соцмережі були понад 2 мільярди осіб.

Засновником і генеральним директором компанії є Марк Цукерберг.

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Автор: Олена Коваленко