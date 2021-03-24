Платформа призначена для батьків, підлітків та працівників сфери освіти.

Компанія Facebook за підтримки Міністерства цифрової трансформації України запускає платформу з цифрової освіти Get Digital для батьків, підлітків та працівників сфери освіти.

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Як повідомила прес-служба Міністерства у своєму Telegram-каналі, платформу презентували в рамках Європейського тижня цифрової грамотності в Україні.

Зазначається, що користувачі зможуть знайти на платформі Get Digital у Facebook наступні розділи: "Основи цифрової грамотності" (використання базових навичок для захисту особистої інформації та даних), "Цифрове благополуччя" (пропаганда здоров'я, благополуччя і стійкості при використанні технологій), "Спілкування в інтернеті" (оцінка медіаресурсів і формування безпечного та інклюзивної спільноти), "Розширення прав і можливостей в цифровому середовищі" (використання можливостей технологій і соцмереж для створення позитивних змін) і "Цифрові можливості" (розвиток цифрових навичок для підготовки до майбутньої кар'єри у сфері технологій).

Прес-служба підкреслила, що уроки та ресурси на платформі базуються на матеріалах, наданих Гарвардським університетом і Каліфорнійським університетом в Берклі.

Що цьому передувало

Раніше в березні Кабінет Міністрів затвердив Положення Про Єдиний державний портал цифрової освіти "Дія.Цифрова освіта", яке регулює питання створення, впровадження та функціонування даної веб-платформи.

У листопаді 2020 року Міністерство цифрової трансформації запустило на онлайн-платформі "Дія.Цифрова освіта" Національний онлайн-тест на цифрову грамотність громадян "Цифрограм".

Мінцифри планує до 2023 року навчити 6 мільйонів українців цифрової грамотності.

Довідка УНІАН

Facebook - американська технологічна компанія, що володіє однойменною соціальною мережею.

Станом на березень 2020 року користувачами соцмережі були понад 2 мільярди осіб.

Засновником і генеральним директором компанії є Марк Цукерберг.

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Автор: Павло Степанець