В організації регіональних медіа Австралії вважають, що це дозволить підтримати ЗМІ.

Facebook і австралійські ЗМІ підписали лист про намір укласти угоду.

Про це повідомляє Reuters.

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Йдеться про те, що Facebook платитиме ЗМІ за контент. Умови угоди поки не розкриваються, проте відомо, що кошти будуть виділені для 170 регіональних австралійських ЗМІ.

"Фінансова підтримка допоможе членам Country Press Australia (організації регіональних медіа — ред.) побудувати свій цифровий бізнес і охопити нову аудиторію", — зазначив керівник новинного партнерства Facebook в Австралії Ендрю Хантер.

У СРА також зазначили, що фінансування від Facebook дозволить "підтримати оригінальну журналістику".

Гроші в обмін на контент: що відомо

У червні 2020 року Google анонсував програму ліцензування, згідно з якою компанія готова платити виданням за "високоякісний контент". Тоді техногігант підписав партнерські угоди з виданнями в Німеччині, Австралії та Бразилії.

У жовтні 2020 року Google оголосив про плани заплатити ЗМІ понад $1 млрд протягом трьох років за новини для нового сервісу компанії Google News Showcase. Тоді зазначалося, що таким чином техногігант намагається уникнути санкцій з боку регуляторів.

5 лютого 2021 року Google запустив в Австралії свою новинну платформу News Showcase на тлі ініціативи місцевої влади прийняти Кодекс гравців медіаринку, який зобов'яже Google і Facebook платити австралійським ЗМІ за Новини.

9 лютого 2021 року Google і Facebook відповіли ЄС на пропозицію платити за контент.

1 березня 2021 року німецькі ЗМІ підписали з Facebook угоду про платний контент.

Facebook підписав угоди з американськими та британськими видавцями, ведуться переговори з французькими ЗМІ.

У лютому у Facebook стався конфлікт з владою Австралії та місцевими новинними видавцями — соцмережа вирішила обмежити поширення новин на своїй платформі в Австралії через закон, який влада країни планувала прийняти для захисту місцевого медіаринку. Однак потім соцмережа заявила про те, що вона дійшла згоди з владою Австралії та скасує обмеження на публікацію новинного контенту місцевих ЗМІ.

Facebook обіцяє в найближчі три роки заплатити $1 млрд видавничим будинкам, що публікують новинний контент.

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Автор: Олена Коваленко