Депутати Європарламенту мають намір врегулювати відносини між ЗМІ та техногігантами Google і Facebook.

Законодавці Євросоюзу хочуть змусити великі технокомпанії на кшталт Google та Facebook платити ЗМІ за новини.

У Google відзначили, ініціатива ЄС "спрямована на досягнення правильного балансу" між видавцями та платформами й компанія готова платити за подальшу підтримку журналістики. У Facebook відмовилися від коментарів. Про це повідомляє Financial Times.

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Як повідомили виданню депутати Європарламенту, які працюють над законами про цифрові послуги та цифрові ринки, вони можуть наслідувати приклад австралійської влади в питанні відносин між ЗМІ та техногігантами.

За словами депутатів, у міру проходження зазначених законів через парламент ЄС в них можуть бути внесені поправки, які включають аспекти австралійських реформ.

До таких поправок, в тому числі відносяться можливість обов'язкового арбітражу для ліцензійних угод і вимога до техно-компаній інформувати видавців щодо змін в алгоритмі оцінки новин на своїх сайтах.

Мальтійський депутат Європарламенту Алекс Саліба підкреслив, що австралійський підхід до Google і Facebook дозволив усунути «гострий дисбаланс сил на переговорах» з видавцями.

Що цьому передувало

У червні 2020 року Google анонсував програму ліцензування, згідно з якою компанія готова платити виданням за "високоякісний контент". Тоді техногігант підписав партнерські угоди з виданнями в Німеччині, Австралії та Бразилії.

У жовтні 2020 року Google оголосив про плани заплатити ЗМІ понад $1 млрд протягом трьох років за новини для нового сервісу компанії Google News Showcase. Тоді зазначалося, що таким чином техногігант намагається уникнути санкцій з боку регуляторів.

5 лютого 2021 року Google запустив в Австралії свою новинну платформу News Showcase на тлі ініціативи місцевої влади прийняти Кодекс гравців медіаринку, який зобов'яже Google і Facebook платити австралійським ЗМІ за новини.

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Автор: Олена Коваленко