Компанія збирається продовжити режим віддаленої роботи принаймні до січня 2022 року.

Facebook відкладе повернення американських співробітників в офіси до січня 2022 року через побоювання щодо варіанту коронавірусу "Дельта".

"Дані, а не дати - ось що рухає нашим підходом до повернення в офіс. Зважаючи на останні дані, що показують зростання кількості випадків COVID через варіант "Дельта", нашим командам у США дозволено не повертатися в офіс до січня 2022 року. Ми очікуємо, що так само буде в деяких країнах за межами США", - цитує заяву компанії NBC News.

Робота в офісах Facebook

Раніше Facebook збирався повернути співробітників в офіси вже у жовтні 2021-го. При цьому працівники компанії мали пройти обов'язкову вакцинацію.

Читайте такожЦукерберг пообіцяв користувачам Instagram і Facebook мільярд доларівТаким чином Facebook став однією з останніх великих технологічних компаній, що відклали свої плани з повернення в офіси до наступного року. Amazon оголосив про аналогічний план для корпоративних співробітників минулого тижня. Минулого місяця про те, що співробітники не повернуться в офіси до 2 лютого, повідомила компанія Lyft.

Раніше засновник Facebook Марк Цукерберг говорив, що локдаун дав зрозуміти роботодавцям: у них немає причин прив'язувати найманих працівників до офісів. Підприємець припустив, що в майбутньому люди "ходитимуть" на роботу за допомогою VR- і Ar-технологій.

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Автор: Катерина Комолова