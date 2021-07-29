Netflix оголосив про обов'язкову вакцинацію акторів та інших працівників, які контактують з ними на знімальних майданчиках.

Компанії Facebook і Google заявили, що співробітники повинні пройти вакцинацію від коронавірусу, перш ніж повертатися з віддаленої роботи в офіси.

Netflix оголосив про обов'язкову вакцинацію акторів та інших працівників, які контактують з ними на знімальних майданчиках. Скільки співробітників цих компаній вже прищепилося, не уточнюється.

Гендиректор Google Сундара Пічаї повідомила, що вимога про обов'язкову вакцинацію співробітників спочатку буде поширюватися на офіси в США, після цього її поширять і на підрозділи в інших країнах.

Аналогічні заходи вжив і Facebook.

"Ми будемо вимагати, щоб кожен, хто приїжджає на роботу в будь-який з наших кампусів в США, був вакцинований", - сказала віце-президент по роботі з персоналом Лорі Гоулер.

За її словами, компанія опрацює питання повернення до роботи тих, хто не може пройти вакцинацію за медичними та іншими показаннями.

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Netflix зобов'язав зробити щеплення від COVID-19 акторів і працівників знімальних майданчиків, відмовитися від вакцинації можна з медичних і релігійних причин або через вікові обмеження, повідомляє Hollywood Reporter. Також щеплення можуть не робити учасники проектів, які вже перебувають у виробництві. Компанія погодила правила з Альянсом продюсерів кіно і телебачення, Гільдією кіноакторів-американською Федерацією художників телебачення і радіо, профспілками та іншими галузевими організаціями, повідомляє kommersant.

Коронавірус в США

З початку пандемії в США виявлено 34,6 млн випадків зараження коронавірусом, померли 611,8 тис. осіб. США займають перше місце в світі за кількістю хворих і померлих від коронавірусу.

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Автор: Ірина Погоріла