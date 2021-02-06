Серед інших переваг віддаленої роботи у віртуальній реальності Цукерберг назвав більшу продуктивність співробітників і скорочення викидів вуглекислого газу.

Засновник соціальної мережі Facebook Марк Цукерберг вважає, що локдаун дав роботодавцям зрозуміти, що у них немає причин прив'язувати найманих працівників до офісів, припустивши, що у майбутньому люди «ходитимуть» на роботу за допомогою VR і AR-технологій.

Про це він заявив під час спілкування з користувачами у Clubhouse, пише Громадське з посиланням на Independent.

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До слова, Clubhouse — це один із найпопулярніших додатків Кремнієвої долини. Це голосова соцмережа, в якій люди спілкуються в віртуальних кімнатах. До нього в Clubhouse давали інтерв'ю глави SpaceX Ілон Маск і Robinhood Влад Тіньовий.

За словами Цукерберга, останні дослідження команди Facebook Reality Labs спрямовані на те, щоб забезпечити присутність користувачів в офісі або будь-якому іншому місці без необхідності фізичних поїздок.

«Ми повинні телепортуватися, а не перевозити себе», — наголосив засновник Facebook.

Серед інших переваг віддаленої роботи у віртуальній реальності він назвав більшу продуктивність співробітників і скорочення викидів вуглекислого газу.

За його словами, половина співробітників Facebook, швидше за все, перейдуть на дистанційну роботу протягом наступного десятиліття.

У Facebook, ймовірно, є дорожня карта з розвитку AR і VR-технологій. Очікується, що їх розробка займе приблизно 4-5 років і що вони допоможуть компаніям організувати роботу віддалено, пише видання.

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Автор: УНІАН