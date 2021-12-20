За такий скромний прайс покупці отримують 6,5-дюймову IPS-панель, 8-ядерний процесор і батарею на 4700 маг.

Компанія Philips презентувала новий ультрабюджетний смартфон під назвою PH1. Попри статус "бюджетника", апарат забезпечили досить сучасною начинкою.

За такий скромний прайс покупці отримують 6,51-дюймовий HD+ екран із краплеподібним вирізом під 5-МП фронталку. На задній кришці пристрою розмістилася 13-МП основна камера та 3-МП додатковий сенсор.

Читайте такожВ Samsung придумали технологію, на якій смартфони працюватимуть тиждень без підзарядки"Серцем" смартфона став 8-ядерний чіп Unisoc T310 з 4 ГБ оперативної пам'яті і 32, 64 і 128 ГБ накопичувача. Пристрій оснащений батареєю місткістю 4700 маг – виробник обіцяє понад 40 годин автономності. Підтримка швидкої зарядки, втім, відсутня.

Зате є підтримка двох SIM-карт і 4G LTE, а також GPS, порт USB-C і 3, 5-мм роз'ємом для навушників. Загалом це бюджетний пристрій з Android 11 і всіма найнеобхіднішими функціями.

Philips PH1 вже з'явився на прилавках магазинів в Китаї за ціною від 499 юанів, що приблизно 2099 грн за курсом. Про надходження продукту в інших країнах, у тому числі в Україні, буде повідомлено додатково.

Раніше УНІАН писав, що Samsung випустила один з найдешевших 5G-смартфонів на ринку. Новинка може похвалитися хорошим екраном з підвищеною частотою оновлення до 90 Гц замість звичних 60, бічним сканером пальця і потрійною основною камерою.

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Автор: Денис Пономаренко