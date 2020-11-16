Обладнання дозволить проводити більш якісні діагностичні дослідження у дітей з вадами серця.

До Національного інституту серцево-судинної хірургії ім. М.М. Амосова передано обладнання, придбане в рамках спільної ініціативи Київстар та Міжнародного Благодійного Фонду «Українська Біржа Благодійності» (МБФ УББ) «Дитяча надія».

Про це повідомили у прес-службі Київстар.

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Завдяки благодійним СМС-повідомленням абонентів мобільного оператора для відділення рентген-ендоваскулярних методів лікування вроджених та набутих вад придбали новий датчик черезстравохідного дослідження до УЗД апарату. Його вартість склала 275 тисяч гривень. Обладнання дозволить проводити більш якісні діагностичні дослідження в дітей з вадами серця.

Детальну інформацію та звітність проєкту можна переглянути за посиланням.

Ініціатива «Дитяча надія» була заснована Київстар та Міжнародним Благодійним Фондом «Українська Біржа Благодійності» в 2018 році. Основна мета проєкту – допомогти дітям з вадами серця та онкологічними захворюваннями. За цей час до ініціативи приєдналося майже 85 тисяч абонентів Київстар, 16 тисяч з яких налаштували регулярну пожертву та щомісяця допомагають дітям із хворобами серця та онкологічними захворюваннями. Вони відправили понад 267 тисяч благодійних СМС-повідомлень.

Наразі вдалось зібрати майже п’ять з половиною мільйонів гривень. Усі перераховані кошти йдуть на закупівлю життєво необхідного обладнання в дитячі кардіо- та онко- відділення по всій Україні. Лише за період карантину було придбано обладнання для14 відділеньлікарень Києва, Львова, Одеси та Дніпра.

Кошти, які абоненти жертвують через СМС, не обтяжуються податками. 100% пожертв перераховуються МБФ Українська Біржа Благодійності (УББ) на реалізацію проєкту. Фонд провів моніторинг потреб дитячих медичних закладів України та самостійно закуповує всі необхідні матеріали лікарням. Звіти щодо використання коштів можна переглянути на платформі dobro.ua від МБФ «Українська Біржа Благодійності».

Всі абоненти передплаченого зв’язку Київстар мають можливість обрати напрямок допомоги (онко чи кардіо), та один з чотирьох регіонів країни (Київ, Дніпро, Львів та Одеса), в лікарні яких будуть спрямовані їхні благодійні внески. Пожертва може бути разовою, від 1 до 3000 гривень, або регулярною – 2, 5, 10, 15 та 20 гривень. Регулярна пожертва буде здійснюватися автоматично після кожного поповнення рахунку від 40 грн. Розмір внеску не має значення, адже кожна гривня допомагає добрій справі. Переглянути подробиці та підтримати ініціативу можна за посиланням.

Довідка про Київстар:

Київстар – найбільший український оператор телекомунікацій, що надає послуги зв’язку та передачі даних на основі широкого спектру мобільних та фіксованих технологій, у тому числі 4G для 25,4 млн абонентів. Акціонери Київстар – міжнародна Група VEON Ltd, офіс в Нідерландах. Акції Групи знаходяться в обігу на фондових біржах NASDAQ (Нью-Йорк) та Euronext (Амстердам). Київстар понад 20 років працює в Україні і є компанією номер 1, найдорожчим брендом, найкращим роботодавцем і найбільшим платником податків до бюджету на телеком ринку.

Додаткова інформація: pr@kyivstar.net, www.kyivstar.ua.

Довідка про Українську Біржу Благодійності (платформа dobro.ua ):

Українська Біржа Благодійності стала платформою dobro.ua

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Автор: УНІАН