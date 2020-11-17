Google повідомляє, що нова настройка буде пропонуватися разом з наявними параметрами для увімкнення або вимикання кожної з цих функцій окремо.

Компанія Google додала нову опцію, яка дозволяє користувачам відмовитися від використання їх даних в сервісах Gmail, Chat і Meet для роботи розумних функцій, таких як Smart Compose і Smart Reply.

Про це повідомляє ITC.ua.

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Раніше користувачі могли вмикати та вимикати ці окремі функції. Однак новий перемикач дозволить повністю деактивувати фонову обробку даних, яка робить можливими ці функції. Google заявляє, що нова опція буде запущена "в найближчі тижні".

Користувачам Gmail будуть демонструватися два діалогових вікна, що показують різні підходи до обробки даних. У першому випадку йдеться про інтелектуальні функції, які дозволяють сортувати електронну кореспонденцію, користуватися розумним введенням, картками, витягувати дані про події з вмісту листа для створення записів в календарі.

Google повідомляє, що користувачі не зможуть отримати доступ до цих функцій, якщо відмовляться від обробки даних. Друге діалогове вікно дозволяє користувачам відмовитися від використання даних Gmail, Chat і Meet в інших продуктах Google, таких як Assistant (може виводити нагадування про необхідність оплатити рахунки), Maps (може показувати інформацію про резервування столиків в ресторанах) і GPay (карти лояльності та квитки). Після відключення збору цих даних користувачі зможуть повернутися до їх використання через налаштування Gmail.

Google повідомляє, що нова настройка буде пропонуватися разом з наявними параметрами для увімкнення або відключення кожної з цих функцій окремо. Однак користувачі не отримають детального контролю над обробкою даних для окремих функцій. Іншими словами, не буде можливості відмовитися тільки від збору даних для Smart Compose, але продовжити користуватися іншими розумними функціями. За словами компанії, це пов'язано з тим, що всі функції засновані на одних і тих самих даних.

Критика на адресу Google

29 жовтня 2020 глав Facebook, Google і Twitter розкритикували в Сенаті США.

13 листопада 2020 року група зі 165 компаній і галузевих органів закликала антимонопольні органи ЄС зайняти більш жорстку позицію щодо Google, звинувативши техногіганта в нечесній конкуренції.

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Автор: УНІАН