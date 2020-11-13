До групи входять компанії з США та Великобританії, а також компанії-аналоги з 21 країни ЄС.

Група зі 165 компаній та галузевих органів закликала антимонопольні органи ЄС зайняти більш жорстку позицію щодо Google, звинувативши техногіганта в нечесній конкуренції.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на лист, направлений єврокомісару з питань конкуренції Маргрет Вестагер.

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До групи входять компанії з США та Великобританії, а також компанії-аналоги з 21 країни ЄС. Зокрема - туристична компанія Expedia, сервіс для пошуку готелів Trivago, інтегратор товарів і послуг Kelkoo, сервіс відгуків Yelp та інші.

Автори листа стверджують, що Google несправедливо просуває в пошуку свої власні сервіси, пов'язані з розміщенням в готелях, подорожами та роботою.

У Google заперечують звинувачення в нечесній конкуренції та заявляють, що користувачам надано свободу вибору, а інші компанії «знаходяться на відстані одного кліка».

Вестагер планує представити законопроект, що регулює роботу цифрових торгових майданчиків 2 грудня. Він стосуватиметься Apple, Amazon, Facebook і Google, до яких європейські регулятори вже пред'являли претензії в недобросовісній конкуренції.

Критика з боку Сенату США

29 жовтня 2020 глав Facebook, Google і Twitter розкритикували в Сенаті США.

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Автор: УНІАН