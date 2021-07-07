Десятирічний контракт Microsoft отримала у жовтні 2019 року.

Міністерство оборони США скасовує контракт на 10 мільярдів доларів, укладений з компанією Microsoft. Мова йде про проєкт зі створення хмарної системи під назвою Jedi.

Про це пише DW.

У заяві відомства вказано, що контракт більше не відповідає потребам міністерства.

"З огляду на постійні зміни технологічного середовища, стало зрозуміло, що контракт на хмарний проєкт Jedi, (...) більше не відповідає вимогам задля покриття прогалин у можливостях міністерства оборони", - йдеться у повідомленні.

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Фаворитами вважаються Amazon і Microsoft, однак обіцяють розглянути пропозиції від інших компаній.

Проєкт Jedi передбачав створення хмарної системи для обміну інформацією з усіх родів військ в спільній системі з використанням штучного інтелекту.

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Автор: Людмила Жерновська