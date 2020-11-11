Китайський електронний гігант Huawei після введення санкцій США втратив можливість використовувати в своїй продукції власні процесори сімейства Kirin. За інформацією інсайдерів, співпрацювати з Huawei тепер буде компанія Qualcomm, яка отримала на це дозвіл від уряду США.
Читайте такожHuawei веде переговори щодо продажу бренду смартфонів Honor
Про це з посиланням на китайські ЗМІ повідомляє 4PDA. За наявною інформацією, флагманські смартфони оновлених серій P та Mate будуть побудовані на процесорах Snapdragon.
Очікується, що флагман Huawei P50, реліз якого відбудеться в наступному році, буде побудований на базі процесора Snapdragon 875. Що стосується актуального флагмана Mate40, то Huawei може перевести його на нову платформу одразу після презентації в грудні 2020 року. Паралельно китайська компанія активно співпрацює з чіпмейкером MediaTek.
Раніше заявки на дозвіл співпрацювати з брендом також подали Intel, AMD, Samsung Display і Sony,
Санкції США проти Huawei
- У 2019 році уряд США на тлі торгової війни з Китаєм ввів санкції проти Huawei. Компанію звинувачують у шпигунстві та допомозі авторитарним режимам.
- Через санкції в продуктах компанії стало неможливо використовувати сервіси Google.
- 15 травня, стало відомо, що США змінюють одне зі стратегічних правил експорту, щоб заблокувати поставки чіпів для Huawei.
- Найбільший виробник чіпів TSMC припинив приймати нові замовлення для Huawei. У серпні 2020 року Huawei також заявила, що припиняє виробництво чіпсета Kirin 9000, який використовувався у флагманських смартфонах компанії.
- З 15 вересня набрали чинності нові обмеження уряду США щодо компанії Huawei. Серед іншого, компанія залишиться без дисплеїв від LG і Samsung.
- Проте компанія готова продовжувати боротьбу за ринок. Щонайменше - за китайський. У липні Huawei вперше стала лідером з продажу смартфонів у світі. До цього дев'ять років поспіль перше місце займала Apple або Samsung.
- Компанія знаходить нових постачальників і розробляє власні технології, але оцінити їх перспективність поки складно.
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram