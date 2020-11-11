Очікується, що новий флагман Huawei P50 отримає процесор Snapdragon 875.

Китайський електронний гігант Huawei після введення санкцій США втратив можливість використовувати в своїй продукції власні процесори сімейства Kirin. За інформацією інсайдерів, співпрацювати з Huawei тепер буде компанія Qualcomm, яка отримала на це дозвіл від уряду США.

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Про це з посиланням на китайські ЗМІ повідомляє 4PDA. За наявною інформацією, флагманські смартфони оновлених серій P та Mate будуть побудовані на процесорах Snapdragon.

Очікується, що флагман Huawei P50, реліз якого відбудеться в наступному році, буде побудований на базі процесора Snapdragon 875. Що стосується актуального флагмана Mate40, то Huawei може перевести його на нову платформу одразу після презентації в грудні 2020 року. Паралельно китайська компанія активно співпрацює з чіпмейкером MediaTek.

Раніше заявки на дозвіл співпрацювати з брендом також подали Intel, AMD, Samsung Display і Sony,

Санкції США проти Huawei

У 2019 році уряд США на тлі торгової війни з Китаєм ввів санкції проти Huawei. Компанію звинувачують у шпигунстві та допомозі авторитарним режимам.

Через санкції в продуктах компанії стало неможливо використовувати сервіси Google.

15 травня, стало відомо, що США змінюють одне зі стратегічних правил експорту, щоб заблокувати поставки чіпів для Huawei.

Найбільший виробник чіпів TSMC припинив приймати нові замовлення для Huawei. У серпні 2020 року Huawei також заявила, що припиняє виробництво чіпсета Kirin 9000, який використовувався у флагманських смартфонах компанії.

З 15 вересня набрали чинності нові обмеження уряду США щодо компанії Huawei. Серед іншого, компанія залишиться без дисплеїв від LG і Samsung.

Проте компанія готова продовжувати боротьбу за ринок. Щонайменше - за китайський. У липні Huawei вперше стала лідером з продажу смартфонів у світі. До цього дев'ять років поспіль перше місце займала Apple або Samsung.

Компанія знаходить нових постачальників і розробляє власні технології, але оцінити їх перспективність поки складно.

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Автор: Дмитро Захаров