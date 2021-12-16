Новий регулятор замінить Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації.

Верховна Рада ухвалила в другому читанні та в цілому законопроект, яким створюється Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектру та надання послуг поштового зв'язку.

Як передає кореспондент УНІАН, за прийняття законопроекту № 6055 проголосували 296 народних депутатів при необхідному мінімумі у 226 голосів.

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Новий регулятор замінить Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації.

До повноважень регулятора пропонується віднести організацію та забезпечення здійснення заходів щодо запобігання користування кінцевим обладнанням мобільного зв'язку, законність застосування якого на території України не підтверджена.

Крім того, регулятор буде організовувати та забезпечувати проведення заходів з ідентифікації кінцевого користувача у постачальника електронних комунікаційних послуг і розробку відповідного порядку.

Реєстрація абонентів:

У серпні до парламентського комітету з питань цифрової трансформації передали законопроект, який передбачає обов'язкову реєстрацію користувачів мобільного зв'язку за паспортом.

Автор: Дмитро Шварц