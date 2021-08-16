Apple може представити нове покоління навушників AirPods.

Apple готує осінню презентацію нових гаджетів і за прогнозами експертів девайси iPhone 13 будуть мінімально відрізнятися від апаратів серії iPhone 12

Про це повідомляє 9to5mac.

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Як пише видання, Mark Gurman в розсилці від Bloomberg анонсує наявність дисплея нового покоління, більш швидкого чіпа A15 Bionic, вдосконаленої камери.

Від Apple Watch 7 очікують, що смарт-годинник буде більше схожий на iPhone в плані дизайну екрану.

Також Гурман вважає, що Apple може представити нове покоління навушників AirPods. Гарнітура буде візуально схожа на AirPods Pro та отримає більш коротку ніжку навушника.

За прогнозами експерта, планшети iPad mini 6 і iPad 9 матимуть повністю змінений дизайн і екрани з тонкими рамками.

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Автор: Олена Коваленко