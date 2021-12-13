Пісня не отримає Ґреммі, але хоча б римується.

Смартфони на Andoid добре відомі своїм вбудованим помічником Google, який можна використовувати в ті моменти, коли вам потрібно швидко отримати інформацію, або ви просто почуваєте себе занадто самотнім.

Голосовий помічник може не тільки розповісти про погоду за вікном у відповідь на побажання доброго ранку, але й виконати пісню про необхідність вакцинації від ковіду, якщо його попросити що-небудь заспівати.

Додаток доступний на мобільних пристроях ОС Android: його можна запустити натисканням та утриманням клавіші Home.

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Google Assistant відрізняється від своїх аналогів різноманітністю відповідей на однакові питання, а також почуттям гумору.

На сьогодні більшість не вбачає особливого сенсу у використанні таких асистентів та вважають їх швидше розважальним атрибутом, ніж корисним інструментом. А даремно. Існує ряд ключових завдань, з якими віртуальний помічник впорається набагато спритніше і ефективніше користувача, і які здатні спростити повсякденність.

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Автор: Денис Пономаренко