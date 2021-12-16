Михайло Федоров пообіцяв, що надалі таких проблем стане менше.

Збої в додатку "Дія" відбуваються через відсутність єдиної бази даних. При великому навантаженні часто не витримують реєстри.

Про це розповів міністр цифрової трансформації Михайло Федоров в інтерв'ю BBC Україна.

"Оскільки "Дія" не зберігає персональні дані, кожен раз, коли ви авторизуєтеся, з усіх реєстрів підтягуються документи. Немає однієї бази даних, де все зберігається. Щоразу - це нові запити до реєстрів. А наші реєстри будувалися багато років, хоча ми їх і оновлюємо поступово, тому, коли система не стабільна, реєстри не витримують, а інформація не підтягується. Але це не означає, що документи зникли, в цей час вони просто не підтягнулися", - пояснив міністр.

При цьому він запевнив, що при запуску нових послуг так буде не завжди.

Читайте такожУ додатку "Дія" можуть з'явитися нові COVID-сертифікати"Ми покращуємо технології, щоб реєстри краще взаємодіяли та одночасно запускаємо унікальний для всього світу сервіс. Тому виникають такі проблеми. Потрібно обирати шлях. Або ми рухаємося так, і годину на місяць що-небудь збоїть, або чекаємо кілька років і не факт, що дочекаємося", - зазначив Федоров.

Також він попередив, що при повноцінному запуску "єПідтримка" можуть виникнути проблеми, тому що є багато реєстрів, які можуть не витримати навантаження.

"14 та 15 грудня послугу "єПідтримка" замовили по одному мільйону осіб", - підсумував глава Мінцифри.

Збої в "Дії" - що відомо

Вакциновані від коронавірусу українці не можуть згенерувати covid-сертифікати у мобільному додатку"дія". Річ у тім, що в електронній системі охорони здоров'я (ЕСЗО), яка забезпечує електронний документообіг у вітчизняній медичній галузі, стався технічний збій.

Раніше українців попереджали, що у додатку "Дія" можливі збої у перші дні після старту президентської програми з виплати тисячі гривень вакцинованим українцям.

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Автор: Анастасія Горбачова