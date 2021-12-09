З 19 грудня стартує програма з виплати грошей вакцинованим громадянам.

У додатку "Дія" можливі збої в перші дні після старту президентської програми з виплати тисячі гривень вакцинованим українцям. Він запланований на 19 грудня.

У Міністерстві цифрової трансформації виданню Delo.ua пояснили, що це відбудеться в разі масового генерування COVID-сертифікатів і подачі запитів на виплату грошей.

"Ризик в тому, що, якщо, наприклад, в перший день через таке перевантаження сервіс "ляже", то він буде відновлювати роботу кілька днів", - заявили у відомстві.

У Мінцифри уточнили, що досі близько 4 мільйонів вакцинованих українців не згенерували сертифікати в "Дії". Там припускають, що вони почнуть подавати запити саме з 19 грудня через можливість отримати гроші.

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"Ми стурбовані тим, що потенційні одержувачі 1000 гривень будуть заходити в "Дію" і одночасно генерувати COVID-сертифікати й подавати запит на отримання грошей. Для нас це буде велика проблема", - розповіли виданню в Мінцифри.

Нагадаємо, 15 листопада президент Володимир Зеленський заявив, що в рамках нової програми підтримки креативного, спортивного та транспортного секторів економіки українці, які отримали дві дози антиковідної вакцини, зможуть отримати через додаток "Дія" по 1 тис.грн.

Ці кошти можна буде витратити на придбання абонементів в спортзали, відвідування кінотеатрів, театрів, купити квитки для подорожей всередині країни.

Для вакцинованих громадян, які не зареєстровані в додатку "Дія", передбачать альтернативну можливість отримати ці гроші.

2 грудня Верховна Рада виділила з державного бюджету на 2021 рік 8 млрд грн, які будуть спрямовані на виплати по 1 тис.грн кожному вакцинованому від COVID-19 українцю (законопроект №6297). Днями Зеленський підписав прийнятий парламентом закон.

Автор: Юрій Годован