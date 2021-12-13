Сьогодні в Україні почали тестувати програму для виплати грошей вакцинованим від коронавірусу.

Вакциновані від коронавірусу українці не можуть згенерувати COVID-сертифікати в мобільному додатку "Дія". Річ у тому, що в електронній системі охорони здоров'я (ЕСОЗ), яка забезпечує електронний документообіг у вітчизняній медичній галузі, стався технічний збій.

Про це повідомляє ТСН.ua із посиланням на Міністерство цифрової трансформації.

Збій стався у перший день бета-тестування програми "єПідтримка", яка передбачає виплату однієї тисячі гривень вакцинованим двома дозами громадянам. Користувачі серед іншого скаржаться, що після ідентифікації особи та підтвердження згоди для передавання даних у "Дії" не з'являються документи про вакцинацію. У другій половині дня в розділі "Послуги" взагалі зник розділ "COVID-сертифікати".

За словами проектної менеджерки Мінцифри Катерини Чорногоренко, зараз у відомстві чекають, коли відновиться роботи ЕСОЗ. За попередніми даними, вона запрацює сьогодні ввечері.

"З огляду на те, що сертифікати не зберігаються в "Дії", перезавантаження застосунку вимагає перезапиту сертифікатів. Це зроблено для безпечності ваших і всіх користувачів медичних даних", - пояснила вона.

Гроші за вакцинацію: що пообіцяв Зеленський

15 листопада президент Володимир Зеленський заявив, що українці, які отримали дві дози вакцини проти коронавірусу, зможуть отримати через додаток "Дія" тисячу гривень. Виплати відбуватимуться в рамках нової програми підтримки креативного, спортивного та транспортного секторів економіки, що отримала назву "єПідтримка".

Програма стартує 19 грудня 2021 року і діятиме програма до 18 грудня 2022 року. За цей час скористатися цією тисячею гривень зможуть усі громадяни України, які отримали дві дози вакцини за весь період проведення вакцинації (тобто ті, хто щепився з лютого 2021 року).

Гроші виплачуватимуть на безкоштовні віртуальні карти в додатку "Дія". Їх можна буде витратити на придбання книг, абонементів в спортзали, відвідування кінотеатрів, театрів і т.д. або купити квитки для подорожей всередині країни. У програмі візьмуть участь понад 6000 підприємств у сферах культури, спорту та пасажирських перевезень, їхній перелік наразі невідомий.

2 грудня 2021 року Верховна Рада виділила з державного бюджету на 2021 рік 8 млрд грн на реалізацію програми.

Вас також можуть зацікавити новини:

Автор: Юрій Годован