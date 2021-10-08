Відтепер швидкість завантаження файлів для користувача буде не меншою за 2 мегабіт на секунду, а їх відправки - не менше 0,5 мегабіт на секунду.

В Україні вперше встановили технічні показники якості мобільного інтернету, затверджені Держспецзв'язку.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства цифрової трансформації.

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Зазначається, що чіткі вимоги спонукатимуть операторів покращити мережу в містах та селах, адже кожен українець за будь-яких умов може розраховувати на мінімально допустимий, але якісний рівень мобільного зв'язку, навіть на околиці міста.

Відтепер швидкість завантаження файлів для користувача буде не менше 2 мегабіт на секунду, а їх відправки - не менше 0,5 мегабіт на секунду.

"Розвиваємо мережу 4G в Україні. Чіткі показники якості мобільного зв'язку допоможуть операторам поліпшити покриття в селах і містах. І зробити так, щоб більше не було ситуацій, коли потрібно шукати місце з нормальним Інтернетом. До того ж, місто або село буде вважатися покритим тільки, якщо зв'язок буде доступний мінімум на 65% території", - цитує прес-служба міністра цифрової трансформації Михайла Федорова.

У міністерстві повідомили, що ще у 2010 році були сформовані державні норми якості мобільного зв'язку, але жодного показника в них не було встановлено: для сили сигналу, швидкості передачі даних або часу можливої затримки з'єднання. Враховуючи стрімкий розвиток 4G в останні роки, нові стандарти стали вкрай необхідні.

У вересні 2020 року Уряд прийняв "План заходів з підвищення якості послуг мобільного зв'язку на 2020-2022 роки", щоб вирівняти вимоги для операторів за якістю. Нові показники гарантують мінімально необхідну якість зв'язку. Мобільним операторам необхідно доналаштувати мережу так, щоб вони надавали мобільні послуги згідно з цими вимогами у всіх покритих населених пунктах.

5G в Україні:

У листопаді 2020 року Кабінет міністрів затвердив план заходів щодо впровадження в Україні високошвидкісного зв'язку 5G. План передбачав можливість проведення перших тендерів на радіочастоти для 5G у жовтні 2021 року.

4 серпня 2021 року Кабінет міністрів вніс зміни до свого розпорядження "Про затвердження Плану заходів щодо впровадження в Україні системи рухомого (мобільного) зв'язку п'ятого покоління", згідно з якими почало забезпечення права операторам надавати послуги 5G-зв'язку було перенесено на липень 2022 року.

Автор: Катерина Жирій